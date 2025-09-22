Jornada de Adopción Responsable en el marco de la Semana de la Voz

La propuesta apunta a promover la tenencia responsable y a generar una oportunidad para que perros y gatos encuentren un hogar. Durante la actividad, los vecinos podrán dialogar con los equipos de la Dirección de Zoonosis y acceder a información clave para concretar una adopción consciente.

El encuentro incluirá además una charla abierta sobre primeros auxilios y primeros auxilios veterinarios, con herramientas prácticas que pueden marcar la diferencia en situaciones de emergencia tanto en personas como en animales.

De esta manera, la Semana de la Voz, que se desarrollará del 29 de septiembre al 3 de octubre, se consolida como un espacio que combina salud, educación y compromiso social, reforzando a la vez el trabajo municipal en la prevención, concientización y cuidado de los animales, al tiempo que impulsa la participación comunitaria para fortalecer los lazos en la ciudad.