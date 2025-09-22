Vuoto respaldó a las selecciones de handball de Ushuaia de cara al clásico con Río Grande

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo un encuentro con las selecciones masculina y femenina de handball de la ciudad, que se alistan para disputar el próximo 11 de octubre un partido frente a los equipos de Río Grande en la categoría Mayores.

Durante la reunión, Vuoto dialogó con los jugadores, jugadoras y entrenadores sobre el presente de los seleccionados, que desde marzo entrenan con la mirada puesta en los compromisos de octubre.

Los responsables técnicos de los equipos, Mariela López y Jonathan Insaurralde, remarcaron que el objetivo es consolidar un proyecto de largo plazo que impulse el handball local, con presencia en distintas categorías y participación en el circuito patagónico.

En ese marco, el jefe comunal hizo entrega de la indumentaria oficial y material deportivo, reafirmando el acompañamiento del Municipio al desarrollo del deporte en la ciudad.