Vuoto respaldó a las selecciones de handball de Ushuaia de cara al clásico con Río Grande

ShelknamsurRío Grande 21/09/2025
“Hoy vivimos un día histórico para Río Grande. Con enorme alegría inauguramos el Centro de Bienestar para Personas Mayores ‘Papa Francisco’, un espacio que soñamos y que hoy se hace realidad gracias al esfuerzo de toda la comunidad”, expresó el intendente Martín Perez durante el acto de apertura.
Mariano LópezDe interés 22/09/2025
Lo que alguna vez fue un ícono del turismo fueguino hoy se parece más a una feria improvisada donde cada uno hace lo que quiere. En la base de la Laguna Esmeralda, donde debería respirarse naturaleza y silencio, lo que abunda es el caos: taxis y Uber disputándose pasajeros, vendedores ofreciendo chocolates como si se tratara de una estación de servicio, servicios de fotografía cazando turistas desprevenidos y residuos desperdigados que contrastan con la postal de montaña.
ShelknamsurDe interés 22/09/2025
ShelknamsurPolítica22/09/2025
El Frente Defendamos Tierra del Fuego reunió este domingo a vecinos y vecinas de Tolhuin en un encuentro que combinó expectativa y fuerte impronta política de cara al 26 de octubre.
ShelknamsurUshuaia22/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia acompañó una nueva edición de la Campaña de Limpieza en el Canal Beagle, organizada por el Comité de Seguimiento del Compromiso Onashaga, que este año celebra dos décadas de trabajo sostenido. La iniciativa reunió a más de 80 voluntarios que realizaron tareas de recolección en la Isla Casco y la Isla Karelo.
ShelknamsurNacionales22/09/2025
El acto conmemorativo por el 76° aniversario del hundimiento del Rastreador A.R.A. Fournier fue presidido por el comandante del Área Naval Austral, contraalmirante Guillermo Alberto Prada. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, ex combatientes de Malvinas y familiares de marinos. En un clima de profundo respeto, se recordó a los 77 tripulantes que perdieron la vida en 1949 en las aguas australes. Con la presencia del ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Arcando, la conmemoración reforzó el compromiso de mantener viva la memoria de aquellos héroes del mar.
ShelknamsurDe interés 22/09/2025
Desde la tarde de ayer, una intensa nevada complicó la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. El último parte de Gendarmería Nacional, emitido a las 15:55, confirmó que el sector comprendido entre el kilómetro 3000, a la altura de Lago Escondido, y el kilómetro 3009, en el mirador Paso Garibaldi, presenta calzada nevada y mojada, con banquinas cubiertas de nieve acumulada.
ShelknamsurRío Grande 22/09/2025
Con la presencia de las diferentes comunidades de fe de la ciudad, el Municipio de Río Grande organizó un desayuno en homenaje a pastores y pastoras que día a día sostienen un trabajo espiritual y comunitario.
ShelknamsurUshuaia22/09/2025
Este sábado 27 de septiembre, a las 21:30 en el Centro Cultural Esther Fadul, se realizará la “Peña del Prelaborde”. Con un bono contribución de $7.000, la cita contará con música, danza y la entrega de premios a los ganadores del Preselectivo que definió a los representantes fueguinos para el Festival Nacional del Malambo de Laborde 2026.
ShelknamsurUshuaia22/09/2025
El intendente Walter Vuoto recibió a los planteles masculino y femenino de handball que se preparan para enfrentar el 11 de octubre a sus pares de Río Grande. En el encuentro entregó indumentaria y material deportivo, ratificando el apoyo municipal al crecimiento de la disciplina.