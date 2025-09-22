Martín Perez acompañó el desayuno en homenaje a pastores y pastoras

El intendente Martín Perez agradeció la participación de los referentes religiosos y destacó: “Hoy conmemoramos y reconocemos el trabajo que llevan adelante en sus iglesias, recibiendo a personas que atraviesan dificultades y acompañándolas en un proceso de mejora”.

En ese sentido, sostuvo que “así como ustedes trabajan desde la fe, desde nuestro lugar buscamos mejorar la vida de nuestra gente, aun cuando los recursos son escasos y las demandas cada vez mayores. Creo que cuando más difícil es el camino, más cerca tenemos que estar; por eso siento este espacio como un abrazo y un reconocimiento a una labor que merece ser imitada”.

Finalmente, Perez pidió a las comunidades de fe acompañamiento en la gestión: “Les pido que oren por nosotros y nos acompañen, para que Dios nos guíe en el camino de construir una ciudad para toda la vida. Con la ayuda de ustedes, vamos a seguir trabajando porque lo mejor está por venir”.

Por su parte, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, celebró la iniciativa y remarcó que el Municipio mantiene un vínculo permanente con las iglesias cristianas. “Aportamos recursos para las escuelas bíblicas, celebramos obras como el Arca de Noé o el Pesebre viviente, entregamos equipamiento informático del programa Nodos Tecnológicos, porque sabemos que en sus iglesias se construye comunidad todos los días”, señaló.

En esa línea, Ferro subrayó que “las iglesias realizan una labor solidaria y social muy importante durante el año, entendiendo la realidad difícil que nos toca atravesar. Por eso trabajamos en conjunto y acompañamos con inversión social. Reconocemos que ustedes son aliados fundamentales para construir una ciudad sana, sostenida en buenos valores y solidaria”.

Concluyó con un mensaje de unidad: “Sigamos construyendo juntos una ciudad para toda la vida, que rompa con el egoísmo, la insensibilidad y la crueldad. Queremos una Río Grande de familia, de afectos y de amor”.