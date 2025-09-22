Martín Perez acompañó el desayuno en homenaje a pastores y pastoras

Con la presencia de las diferentes comunidades de fe de la ciudad, el Municipio de Río Grande organizó un desayuno en homenaje a pastores y pastoras que día a día sostienen un trabajo espiritual y comunitario.

El intendente Martín Perez agradeció la participación de los referentes religiosos y destacó: “Hoy conmemoramos y reconocemos el trabajo que llevan adelante en sus iglesias, recibiendo a personas que atraviesan dificultades y acompañándolas en un proceso de mejora”.

En ese sentido, sostuvo que “así como ustedes trabajan desde la fe, desde nuestro lugar buscamos mejorar la vida de nuestra gente, aun cuando los recursos son escasos y las demandas cada vez mayores. Creo que cuando más difícil es el camino, más cerca tenemos que estar; por eso siento este espacio como un abrazo y un reconocimiento a una labor que merece ser imitada”.

Finalmente, Perez pidió a las comunidades de fe acompañamiento en la gestión: “Les pido que oren por nosotros y nos acompañen, para que Dios nos guíe en el camino de construir una ciudad para toda la vida. Con la ayuda de ustedes, vamos a seguir trabajando porque lo mejor está por venir”.

Por su parte, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, celebró la iniciativa y remarcó que el Municipio mantiene un vínculo permanente con las iglesias cristianas. “Aportamos recursos para las escuelas bíblicas, celebramos obras como el Arca de Noé o el Pesebre viviente, entregamos equipamiento informático del programa Nodos Tecnológicos, porque sabemos que en sus iglesias se construye comunidad todos los días”, señaló.

En esa línea, Ferro subrayó que “las iglesias realizan una labor solidaria y social muy importante durante el año, entendiendo la realidad difícil que nos toca atravesar. Por eso trabajamos en conjunto y acompañamos con inversión social. Reconocemos que ustedes son aliados fundamentales para construir una ciudad sana, sostenida en buenos valores y solidaria”.

Concluyó con un mensaje de unidad: “Sigamos construyendo juntos una ciudad para toda la vida, que rompa con el egoísmo, la insensibilidad y la crueldad. Queremos una Río Grande de familia, de afectos y de amor”.

Se recordó el 76° aniversario del naufragio del Rastreador Fournier en la Base Naval

Shelknamsur
Nacionales22/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia participó del acto en homenaje a los 77 tripulantes que perdieron la vida en el hundimiento del Rastreador ARA Fournier, ocurrido el 22 de septiembre de 1949 en el Estrecho de Magallanes. La ceremonia fue organizada por el Área Naval Austral en el gimnasio de la Base Naval y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Fuerte nevada: rutas con nieve, banquinas intransitables y poca visibilidad

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

Desde la tarde de ayer, una intensa nevada complicó la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. El último parte de Gendarmería Nacional, emitido a las 15:55, confirmó que el sector comprendido entre el kilómetro 3000, a la altura de Lago Escondido, y el kilómetro 3009, en el mirador Paso Garibaldi, presenta calzada nevada y mojada, con banquinas cubiertas de nieve acumulada.

76 años del hundimiento del Rastreador Fournier: homenaje en Ushuaia a los 77 tripulantes caídos

Shelknamsur
Nacionales22/09/2025

El acto conmemorativo por el 76° aniversario del hundimiento del Rastreador A.R.A. Fournier fue presidido por el comandante del Área Naval Austral, contraalmirante Guillermo Alberto Prada. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, ex combatientes de Malvinas y familiares de marinos. En un clima de profundo respeto, se recordó a los 77 tripulantes que perdieron la vida en 1949 en las aguas australes. Con la presencia del ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Arcando, la conmemoración reforzó el compromiso de mantener viva la memoria de aquellos héroes del mar.

Campaña de Limpieza en el Canal Beagle: 20 años de compromiso ambiental

Shelknamsur
Ushuaia22/09/2025

La Municipalidad de Ushuaia acompañó una nueva edición de la Campaña de Limpieza en el Canal Beagle, organizada por el Comité de Seguimiento del Compromiso Onashaga, que este año celebra dos décadas de trabajo sostenido. La iniciativa reunió a más de 80 voluntarios que realizaron tareas de recolección en la Isla Casco y la Isla Karelo.

Con gran convocatoria, comenzó la capacitación "Impulso Digital" para empleados municipales en Río Grande

Shelknamsur
Río Grande 18/09/2025

El Municipio de Río Grande puso en marcha la capacitación “Impulso Digital – Herramientas Digitales de Oficina”, destinada al personal administrativo municipal. La propuesta formativa, organizada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario junto con la Dirección de Escuela Municipal de Formación Pública, reunió a más de 30 inscriptos.

Laguna Esmeralda: del paraíso natural al shopping sin habilitación

Mariano López
De interés 22/09/2025

Lo que alguna vez fue un ícono del turismo fueguino hoy se parece más a una feria improvisada donde cada uno hace lo que quiere. En la base de la Laguna Esmeralda, donde debería respirarse naturaleza y silencio, lo que abunda es el caos: taxis y Uber disputándose pasajeros, vendedores ofreciendo chocolates como si se tratara de una estación de servicio, servicios de fotografía cazando turistas desprevenidos y residuos desperdigados que contrastan con la postal de montaña.

El futuro es brillante: Motorola y Swarovsky elevan el diseño de los auriculares

Shelknamsur
De interés 22/09/2025

La colaboración entre Motorola y Swarovski para crear los auriculares Moto Buds Loop Crystals, son un ejemplo de los mejores resultados logrados entre tecnología de vanguardia y diseño de lujo que los hace exclusivos, ya que los buds Swarovski son auriculares de edición limitada e ideales para aquellos que buscan funcionalidad, estilo y distinción en sus accesorios tech.

