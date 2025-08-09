Encontrá pollos de RGA alimentos en toda la provincia

ShelknamsurJudiciales 05/08/2025
El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos del legislador Jorge Lechman y del exconcejal Paulino Rossi contra el llamado del Gobierno a la Convención Constituyente, ratificó la legalidad del Decreto 1656/24 y otorgó al Ejecutivo 210 días para fijar la fecha de elección. Lechman anunció que apelará ante la Corte Suprema.
En el marco de las actividades organizadas por el Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, acompaña al Club Náutico “Loshelk Oten” en una jornada de bautismo de kayak: propuesta recreativa y formativa destinada a las infancias de la ciudad.
Defendamos Tierra del Fuego es un frente político conformado por representantes y fuerzas que creen en una alternativa ciento por ciento fueguina, unida a los intereses de nuestra isla y comprometida con lo que de verdad importa en la vida cotidiana de quienes habitan en esta isla. Una alternativa que también te incluye a vos.
Tal como anticipó días atrás, el legislador Jorge Lechman presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una impugnación contra la reciente reforma constitucional fueguina, avalada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial.
Cuando el reloj marcó la medianoche del jueves y vencía el plazo legal para inscribir frentes electorales, Somos Fueguinos (SF) hizo oficial lo que venía insinuando: irá en solitario a las elecciones de medio término del 26 de octubre. La definición quedó plasmada en un documento—significativamente titulado “Tierra del Fuego está primero”—que lleva la firma de la presidenta partidaria, Liliana “Chispita” Fadul, y del diputado nacional Ricardo “Riki” Garramuño, referente del espacio en el Congreso.
Con la firma de su acta constitutiva, “Fuerza Patria” se presentó en sociedad y se autodefinió como “la referencia política y territorial más amplia de la provincia” para confrontar las políticas de Javier Milei. La flamante coalición –que combina partidos, sindicatos y movimientos sociales– se propone defender la industria fueguina, el trabajo local y el federalismo frente al ajuste nacional.
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades inauguró el jueves un Espacio Amigable de la Lactancia en la Casa de la Mujer.
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, participa activamente en una nueva edición de la Feria Meet Up Argentina, que organiza AOCA y se lleva a cabo los días 6 y 7 de agosto en el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta actividad está destinada a los penúltimos años de las escuelas secundarias donde este año participarán 13 instituciones educativas de la ciudad. De esta forma, se busca crear conciencia ambiental en las juventudes de Río Grande y que, al mismo tiempo, tengan la oportunidad de ganar grandes premios para poder financiar su viaje de egresados.