Encontrá pollos de RGA alimentos en toda la provincia

Los pollos de RGA Alimentos están disponibles en distintas carnicerías y pollerías de la provincia. Un producto de calidad para todos los fueguinos y fueguinas.

De interés 09/08/2025ShelknamsurShelknamsur
POLLOS
Copiar Código AMP

RGA Alimentos, marca insignia de Río Grande Activa Sociedad del Estado, posee una expansión de su producción local de alimentos para toda Tierra del Fuego. Esta acción forma parte de una política pública clave impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, orientada a visibilizar y provincializar la producción de alimentos ricos, saludables y locales.

En este marco, los vecinos y vecinas de la provincia pueden adquirir pollos de RGA Alimentos en diferentes comercios adheridos. Este producto se comercializa de manera continua para garantizar que la comunidad pueda acceder a productos locales y de calidad.

En Río Grande, se pueden adquirir en el Punto de Venta “Paseo Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650. Además, en Carnicerías Trelew, El Príncipe, Pollo Sabroson, Pom Pom y La Nueva Provincia, AP Carnicería, El Novillito, Pollería Austral, Mercado El Jassmin. Mientras que en Ushuaia en Carnicerías Trelew y en Tolhuin en la Carnicería de Julio.

En la página web de Río Grande Activa, los vecinos y vecinas podrán ingresar a https://rgactiva.com.ar/puntos-de-venta y encontrar las direcciones de los diferentes comercios adheridos en las diferentes ciudades. La información estará actualizada permanentemente, para que los y las interesadas puedan encontrar el punto de venta más cercano a su hogar.

El Municipio de Río Grande, a través de Río Grande Activa, tiene como objetivo que más hogares disfruten de alimentos saludables y de calidad.

Te puede interesar
photo_4942904138585454966_y-1

Agentes Municipales se capacitan en Atención al Público

Shelknamsur
De interés 07/08/2025

Con una convocatoria que superó los 40 participantes, comenzó esta semana la capacitación “Primera Impresión: herramientas para una atención eficaz”, una propuesta formativa destinada a personal de mesas de entrada y áreas de atención al público del Municipio de Río Grande.

CONGRESO

Río Grande lanza el 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica

Shelknamsur
De interés 03/08/2025

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, convoca a equipos de gestión, equipos pedagógicos y cuerpo docente de todos los niveles —inicial, primario, secundario y superior— a participar del 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica “Reimaginando la Enseñanza: Claves para transformar el aula”.

PRENDE-1

Río grande se prende: finalizó una nueva edición con balance positivo

Shelknamsur
De interés 03/08/2025

Del 11 al 26 de julio se desarrolló una nueva edición del programa “Río Grande Se Prende”, organizado por el Municipio en conjunto con la Cámara de Comercio. La propuesta volvió a ser un espacio clave para potenciar la actividad comercial local y ofrecer a las familias una agenda cultural en el marco del aniversario de la ciudad.

photo_4931684326798634551_y-1-1 (1)

"Diversión en Grande": El Municipio celebra a las infancias de la ciudad

Shelknamsur
De interés 03/08/2025

Se trata de una propuesta que se llevará adelante en los diferentes barrios. De esta manera, el Municipio festejará a las niñas y niños de Río Grande con actividades recreativas y culturales. Durante todo agosto, se realizarán 2 eventos que incluirán sorpresas, juegos y espacios pensados para el disfrute de las familias.

Lo más visto
Acta_Adhesion_LLA

Sin socios y con sello propio: Somos Fueguinos apuesta a la boleta pura para las legislativas de octubre

Shelknamsur
Política07/08/2025

Cuando el reloj marcó la medianoche del jueves y vencía el plazo legal para inscribir frentes electorales, Somos Fueguinos (SF) hizo oficial lo que venía insinuando: irá en solitario a las elecciones de medio término del 26 de octubre. La definición quedó plasmada en un documento—significativamente titulado “Tierra del Fuego está primero”—que lleva la firma de la presidenta partidaria, Liliana “Chispita” Fadul, y del diputado nacional Ricardo “Riki” Garramuño, referente del espacio en el Congreso.

fuerza_patria_converted_fe6dcc70 (1)

Con sindicatos y partidos, Fuerza Patria promete frenar la recentralización fiscal de Milei

Shelknamsur
Política08/08/2025

Con la firma de su acta constitutiva, “Fuerza Patria” se presentó en sociedad y se autodefinió como “la referencia política y territorial más amplia de la provincia” para confrontar las políticas de Javier Milei. La flamante coalición –que combina partidos, sindicatos y movimientos sociales– se propone defender la industria fueguina, el trabajo local y el federalismo frente al ajuste nacional.

VIAJA

Llega una nueva edición del concurso “reciclá y viajá”

Shelknamsur
Política09/08/2025

Esta actividad está destinada a los penúltimos años de las escuelas secundarias donde este año participarán 13 instituciones educativas de la ciudad. De esta forma, se busca crear conciencia ambiental en las juventudes de Río Grande y que, al mismo tiempo, tengan la oportunidad de ganar grandes premios para poder financiar su viaje de egresados.