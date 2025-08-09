Encontrá pollos de RGA alimentos en toda la provincia

RGA Alimentos, marca insignia de Río Grande Activa Sociedad del Estado, posee una expansión de su producción local de alimentos para toda Tierra del Fuego. Esta acción forma parte de una política pública clave impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, orientada a visibilizar y provincializar la producción de alimentos ricos, saludables y locales.

En este marco, los vecinos y vecinas de la provincia pueden adquirir pollos de RGA Alimentos en diferentes comercios adheridos. Este producto se comercializa de manera continua para garantizar que la comunidad pueda acceder a productos locales y de calidad.

En Río Grande, se pueden adquirir en el Punto de Venta “Paseo Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650. Además, en Carnicerías Trelew, El Príncipe, Pollo Sabroson, Pom Pom y La Nueva Provincia, AP Carnicería, El Novillito, Pollería Austral, Mercado El Jassmin. Mientras que en Ushuaia en Carnicerías Trelew y en Tolhuin en la Carnicería de Julio.

En la página web de Río Grande Activa, los vecinos y vecinas podrán ingresar a https://rgactiva.com.ar/puntos-de-venta y encontrar las direcciones de los diferentes comercios adheridos en las diferentes ciudades. La información estará actualizada permanentemente, para que los y las interesadas puedan encontrar el punto de venta más cercano a su hogar.

El Municipio de Río Grande, a través de Río Grande Activa, tiene como objetivo que más hogares disfruten de alimentos saludables y de calidad.