Más de 150 trabajadores municipales participaron de una capacitación sobre prevención sísmica en Ushuaia

La capacitación estuvo destinada al personal de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas. Durante la jornada se trabajó sobre los riesgos sísmicos de la región, medidas de prevención y protocolos de actuación ante una eventual emergencia.
Ushuaia15/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Dirección de Defensa Civil de Ushuaia brindó una capacitación sobre prevención sísmica de la que participaron más de 150 trabajadores municipales.

La actividad se realizó en la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura y estuvo dirigida al personal de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas.

Durante el encuentro se analizó la situación sismológica de la región y el mapa de peligrosidad elaborado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). También se repasaron las principales medidas que deben adoptarse antes, durante y después de un movimiento sísmico.

Además, los participantes recibieron información sobre los puntos de encuentro masivos establecidos en la ciudad y las pautas de organización necesarias frente a una eventual emergencia.

La capacitación forma parte de las acciones de prevención y planificación destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y evacuación en los espacios municipales.

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