El Centro Carla Riva ya superó las 24.800 asistencias por consumos problemáticos en Río Grande

La hermana Carla Riva visitó el Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos de Río Grande que lleva su nombre y fue recibida por el intendente Martín Perez. El espacio, inaugurado en marzo de 2025, ya contabilizó más de 24.800 asistencias hasta septiembre de este año.
Río Grande 15/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Durante la recorrida, Riva conoció las instalaciones, el funcionamiento del dispositivo y la metodología de trabajo del equipo interdisciplinario. También participó del encuentro el subsecretario de Salud, Agustín Perez.

El Centro trabaja sobre tres ejes: asistencia, prevención y capacitación. El abordaje incluye tratamientos individuales y grupales, acompañamiento a las familias, talleres de arte, música y escritura, además de actividades preventivas en escuelas secundarias.

Desde el Municipio destacaron que la atención no se limita a las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, sino que incorpora a sus familias como parte de la red de acompañamiento.

Agustín Perez señaló que el dispositivo cuenta con profesionales de psicología, trabajo social y psiquiatría, entre otras disciplinas, y destacó la importancia de sostener una atención especializada.

Por su parte, Carla Riva valoró el trabajo que se desarrolla en el lugar y puso especialmente el acento en el acompañamiento familiar.

“Me parece muy importante y muy especial por la familia”, expresó durante la visita.

También manifestó su vínculo con la ciudad y aseguró: “Me siento como en mi casa. Río Grande siempre está en mi corazón”.

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