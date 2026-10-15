El Centro Carla Riva ya superó las 24.800 asistencias por consumos problemáticos en Río Grande

Durante la recorrida, Riva conoció las instalaciones, el funcionamiento del dispositivo y la metodología de trabajo del equipo interdisciplinario. También participó del encuentro el subsecretario de Salud, Agustín Perez.

El Centro trabaja sobre tres ejes: asistencia, prevención y capacitación. El abordaje incluye tratamientos individuales y grupales, acompañamiento a las familias, talleres de arte, música y escritura, además de actividades preventivas en escuelas secundarias.

Desde el Municipio destacaron que la atención no se limita a las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, sino que incorpora a sus familias como parte de la red de acompañamiento.

Agustín Perez señaló que el dispositivo cuenta con profesionales de psicología, trabajo social y psiquiatría, entre otras disciplinas, y destacó la importancia de sostener una atención especializada.

Por su parte, Carla Riva valoró el trabajo que se desarrolla en el lugar y puso especialmente el acento en el acompañamiento familiar.

“Me parece muy importante y muy especial por la familia”, expresó durante la visita.

También manifestó su vínculo con la ciudad y aseguró: “Me siento como en mi casa. Río Grande siempre está en mi corazón”.