Músicos de toda la provincia se reunirán en una nueva agenda cultural

La Casa de la Cultura será escenario de una serie de propuestas que convocarán a artistas de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Habrá conciertos gratuitos, rock nacional en formato sinfónico y presentaciones de bandas juveniles.
Río Grande 15/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La agenda comenzará el viernes 16 de octubre a las 20 con “Abrazar la intemperie. Concierto para Charo”, una presentación de Ignacio Boreal junto a la Orquesta Municipal Kayén.

La actividad propone un encuentro atravesado por la música, el territorio y la comunidad. Las entradas serán gratuitas y podrán retirarse de 9 a 17 en la Casa de la Cultura.

El sábado 17, también desde las 20, llegará “Oktubre Sinfónico”, un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La banda “Etiqueta”, acompañada por músicos de Tolhuin, compartirá escenario con la Orquesta Municipal Kayén en una propuesta que combinará clásicos del rock nacional con arreglos sinfónicos. Para este espectáculo habrá un bono contribución de $5.000.

La programación incluirá además “Under Sinfónico”, un encuentro de bandas juveniles junto a la Orquesta Kayén. Participarán “Hasta la Pizza”, “Dino Jarach”, “Vianant” y “Mosaico”, con un repertorio que combinará clásicos del rock argentino y composiciones propias.

Las entradas para esta última propuesta también serán gratuitas y estarán disponibles desde el miércoles 21 de octubre, de 9 a 17, en la Casa de la Cultura.

La iniciativa busca reunir a músicos de distintas ciudades fueguinas, generar espacios de intercambio y ampliar la oferta cultural para vecinos de Río Grande.

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