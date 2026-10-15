Se vendieron casi 1.300 kilos de alimentos en una nueva edición de El Mercado en tu Barrio

La propuesta se realizó en el gimnasio Juan Manuel de Rosas, en el barrio Perón. Hubo venta de carne porcina, pescado, frutas y verduras, además de productos de limpieza y huevos a precios accesibles.
Río Grande 15/10/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande realizó una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio”, una iniciativa destinada a acercar productos de primera necesidad a los vecinos y generar un espacio de comercialización para comercios y emprendimientos locales.

Durante la jornada se comercializaron 580 kilos de carne porcina, 150 kilos de productos de pescadería y 650 kilos de frutas y verduras. En total, esos tres rubros alcanzaron los 1.380 kilos de alimentos vendidos.

La cifra incluso supera los “casi 1.300 kilos” mencionados en el título original de la información municipal al sumar los volúmenes informados para cada sector.

También se vendieron 285 litros de artículos de limpieza, mientras que la Cooperativa Avícola comercializó más de 60 maples de huevos.

La actividad tuvo lugar en el gimnasio Juan Manuel de Rosas del barrio Perón y reunió distintas alternativas de consumo en un mismo espacio, con venta directa y participación de productores y comerciantes de la ciudad.

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