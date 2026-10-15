Ushuaia: realizaron trabajos de bacheo y mejoras urbanas en distintos sectores de la ciudad
Las cuadrillas municipales realizaron tareas de bacheo en la rotonda de Andorra, el ingreso al barrio Dos Banderas, las avenidas Héroes de Malvinas y Perito Moreno, y sobre Hipólito Yrigoyen, en inmediaciones de la rotonda del Aeropuerto.
También se efectuaron intervenciones en la esquina de Constitución Fueguina e Independencia, mientras que sobre la calle 44 Héroes del ARA San Juan se avanzó con el sellado de juntas como parte del mantenimiento de la calzada.
Las tareas se extendieron además a distintos espacios públicos. En la plaza Eva Perón, ubicada en avenida Maipú y Roca, se realizaron trabajos de pintura.
En tanto, en el sector del tradicional cartel de Ushuaia se llevaron adelante tareas de parquización y pintura de veredas.
Desde el Municipio indicaron que las intervenciones forman parte del esquema de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana que se desarrolla en distintos sectores de la capital fueguina.