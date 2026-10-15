Ushuaia: realizaron trabajos de bacheo y mejoras urbanas en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante tareas de mantenimiento vial, pintura y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. Los trabajos alcanzaron arterias de alta circulación, accesos barriales y sectores turísticos.
Ushuaia15/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Las cuadrillas municipales realizaron tareas de bacheo en la rotonda de Andorra, el ingreso al barrio Dos Banderas, las avenidas Héroes de Malvinas y Perito Moreno, y sobre Hipólito Yrigoyen, en inmediaciones de la rotonda del Aeropuerto.

También se efectuaron intervenciones en la esquina de Constitución Fueguina e Independencia, mientras que sobre la calle 44 Héroes del ARA San Juan se avanzó con el sellado de juntas como parte del mantenimiento de la calzada.

Las tareas se extendieron además a distintos espacios públicos. En la plaza Eva Perón, ubicada en avenida Maipú y Roca, se realizaron trabajos de pintura.

En tanto, en el sector del tradicional cartel de Ushuaia se llevaron adelante tareas de parquización y pintura de veredas.

Desde el Municipio indicaron que las intervenciones forman parte del esquema de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana que se desarrolla en distintos sectores de la capital fueguina.

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