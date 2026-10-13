Más de 200 nadadores de la Patagonia y Chile compitieron en Ushuaia por el 142° aniversario de la ciudad
Más de 200 nadadores provenientes de distintos puntos de la Patagonia y de Chile participaron durante el fin de semana del torneo “142° Aniversario de Ushuaia”, que tuvo como escenario el natatorio municipal del Polo Deportivo Héroes de Malvinas.
La competencia correspondió a la cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación y se desarrolló a lo largo de tres jornadas, con 28 pruebas diarias en distintas especialidades, entre ellas libre, espalda, pecho y mariposa. Los resultados permitieron a los participantes sumar puntos para el certamen regional.
El sábado se realizó el acto inaugural con la participación de las delegaciones, familias, integrantes de los equipos técnicos y autoridades vinculadas a la organización del torneo.
Entre las presencias destacadas estuvo Claudia Molkembuhr, presidenta de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, quien había participado de esta misma competencia hace más de dos décadas y regresó a Ushuaia para acompañar una nueva edición.
La realización del torneo volvió a reunir en la capital fueguina a deportistas de ambos lados de la cordillera y consolidó una competencia que ya forma parte del calendario regional de natación.
Desde el Instituto Municipal de Deportes destacaron además la participación de las familias y el trabajo realizado para sostener un espacio que permite a los nadadores locales entrenar y medirse con competidores de otras ciudades de la Patagonia y de Chile.
Pesca ilegal en el Atlántico Sur: realizarán una charla abierta en Río Grande sobre recursos y soberanía
Tras el desfile por el aniversario de Ushuaia, el Municipio desplegó un operativo de limpieza en el centro
Niños de City Kids participaron de una jornada de aprendizaje en la Casa de Jóvenes de Río Grande
Tras el desfile por el aniversario de Ushuaia, el Municipio desplegó un operativo de limpieza en el centro
Ushuaia celebró sus 142 años con una multitud, 150 instituciones y 15 mil porciones de paella
Ushuaia homenajeó a sus pioneros y antiguos pobladores en el mes aniversario
Más de 500 jubilados participaron del festejo organizado por el Municipio de Ushuaia
Más de 100 personas participaron de una jornada de limpieza en distintos sectores de Ushuaia
Avanzan las obras de agua y gas para el edificio de la Carpa de la Dignidad
Vuoto reivindicó la fortaleza de Ushuaia durante la Cena de los Antiguos Pobladores
Emprendedores sumaron herramientas para convertir sus conocimientos en nuevas fuentes de ingreso
En Ushuaia, cada turista gastó en promedio $330.000 por día durante el fin de semana largo
Ushuaia cerró el fin de semana largo con una ocupación hotelera y parahotelera del 61%, una estadía promedio de tres días y un gasto estimado de $330.000 diarios por turista. El movimiento coincidió con los festejos por el 142° aniversario de la ciudad y volvió a mostrar el peso del turismo durante el feriado, en uno de los destinos más caros de la Argentina.