Más de 200 nadadores de la Patagonia y Chile compitieron en Ushuaia por el 142° aniversario de la ciudad

Más de 200 nadadores provenientes de distintos puntos de la Patagonia y de Chile participaron durante el fin de semana del torneo “142° Aniversario de Ushuaia”, que tuvo como escenario el natatorio municipal del Polo Deportivo Héroes de Malvinas.

La competencia correspondió a la cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación y se desarrolló a lo largo de tres jornadas, con 28 pruebas diarias en distintas especialidades, entre ellas libre, espalda, pecho y mariposa. Los resultados permitieron a los participantes sumar puntos para el certamen regional.

El sábado se realizó el acto inaugural con la participación de las delegaciones, familias, integrantes de los equipos técnicos y autoridades vinculadas a la organización del torneo.

Entre las presencias destacadas estuvo Claudia Molkembuhr, presidenta de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, quien había participado de esta misma competencia hace más de dos décadas y regresó a Ushuaia para acompañar una nueva edición.

La realización del torneo volvió a reunir en la capital fueguina a deportistas de ambos lados de la cordillera y consolidó una competencia que ya forma parte del calendario regional de natación.

Desde el Instituto Municipal de Deportes destacaron además la participación de las familias y el trabajo realizado para sostener un espacio que permite a los nadadores locales entrenar y medirse con competidores de otras ciudades de la Patagonia y de Chile.