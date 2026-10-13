Más de 200 nadadores de la Patagonia y Chile compitieron en Ushuaia por el 142° aniversario de la ciudad

El torneo se disputó durante tres jornadas en el natatorio municipal del Polo Deportivo Héroes de Malvinas. La competencia formó parte de la cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación.
Ushuaia13/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Más de 200 nadadores provenientes de distintos puntos de la Patagonia y de Chile participaron durante el fin de semana del torneo “142° Aniversario de Ushuaia”, que tuvo como escenario el natatorio municipal del Polo Deportivo Héroes de Malvinas.

La competencia correspondió a la cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación y se desarrolló a lo largo de tres jornadas, con 28 pruebas diarias en distintas especialidades, entre ellas libre, espalda, pecho y mariposa. Los resultados permitieron a los participantes sumar puntos para el certamen regional.

El sábado se realizó el acto inaugural con la participación de las delegaciones, familias, integrantes de los equipos técnicos y autoridades vinculadas a la organización del torneo.

Entre las presencias destacadas estuvo Claudia Molkembuhr, presidenta de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, quien había participado de esta misma competencia hace más de dos décadas y regresó a Ushuaia para acompañar una nueva edición.

La realización del torneo volvió a reunir en la capital fueguina a deportistas de ambos lados de la cordillera y consolidó una competencia que ya forma parte del calendario regional de natación.

Desde el Instituto Municipal de Deportes destacaron además la participación de las familias y el trabajo realizado para sostener un espacio que permite a los nadadores locales entrenar y medirse con competidores de otras ciudades de la Patagonia y de Chile.

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