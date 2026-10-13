Pesca ilegal en el Atlántico Sur: realizarán una charla abierta en Río Grande sobre recursos y soberanía

El encuentro se realizará este miércoles 14 de octubre en el Museo Virginia Choquintel. Especialistas analizarán la explotación pesquera alrededor de Malvinas, el impacto económico de la actividad sin autorización argentina y sus consecuencias sobre la soberanía nacional.
Río Grande 13/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La pesca ilegal en el Atlántico Sur y su impacto directo sobre los recursos naturales de Tierra del Fuego serán eje de una charla abierta que se realizará este miércoles 14 de octubre, desde las 12, en el Museo Virginia Choquintel de Río Grande.

La actividad contará con la participación de César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur y Pesca y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL), y de Daniel Guzmán, combatiente de Malvinas, periodista y director de Agenda Malvinas.

Durante el encuentro se abordará especialmente la actividad pesquera en las aguas que rodean las Islas Malvinas y la explotación de recursos realizada sin autorización argentina, una problemática que adquiere una dimensión estratégica por su impacto económico, ambiental y geopolítico.

El debate también pondrá el foco en las consecuencias que estas prácticas tienen para Tierra del Fuego y para el ejercicio efectivo de la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.

La propuesta busca abrir un espacio de información y discusión sobre una actividad que involucra no sólo la preservación de los recursos pesqueros, sino también uno de los principales intereses estratégicos de la Argentina en el extremo sur del país.

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