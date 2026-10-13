Niños de City Kids participaron de una jornada de aprendizaje en la Casa de Jóvenes de Río Grande
Niñas y niños de las salas de 2 y 3 años de City Kids participaron este martes de una jornada de aprendizaje en la Casa de Jóvenes de Río Grande, donde realizaron actividades vinculadas con la huerta, el cuidado personal y la alimentación saludable.
Durante la visita, los chicos recorrieron el vivero y tuvieron contacto directo con distintas propuestas relacionadas con el entorno natural, en una actividad coordinada por el equipo de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Municipio.
La iniciativa buscó incorporar contenidos vinculados con el bienestar y el cuidado de la salud desde edades tempranas, a través del juego, la participación y experiencias concretas fuera del ámbito habitual de las salas.
Desde el Municipio destacaron especialmente el trabajo sobre hábitos saludables y el vínculo con la naturaleza como herramientas para abordar también el cuidado de la salud mental durante la primera infancia.
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En Ushuaia, cada turista gastó en promedio $330.000 por día durante el fin de semana largo
Ushuaia cerró el fin de semana largo con una ocupación hotelera y parahotelera del 61%, una estadía promedio de tres días y un gasto estimado de $330.000 diarios por turista. El movimiento coincidió con los festejos por el 142° aniversario de la ciudad y volvió a mostrar el peso del turismo durante el feriado, en uno de los destinos más caros de la Argentina.