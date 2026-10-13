Niños de City Kids participaron de una jornada de aprendizaje en la Casa de Jóvenes de Río Grande

Los chicos de las salas de 2 y 3 años recorrieron el vivero y participaron de distintas propuestas vinculadas con la huerta, la alimentación saludable y el contacto con la naturaleza. La actividad fue acompañada por profesionales del Municipio.
Río Grande 13/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Niñas y niños de las salas de 2 y 3 años de City Kids participaron este martes de una jornada de aprendizaje en la Casa de Jóvenes de Río Grande, donde realizaron actividades vinculadas con la huerta, el cuidado personal y la alimentación saludable.

Durante la visita, los chicos recorrieron el vivero y tuvieron contacto directo con distintas propuestas relacionadas con el entorno natural, en una actividad coordinada por el equipo de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Municipio.

La iniciativa buscó incorporar contenidos vinculados con el bienestar y el cuidado de la salud desde edades tempranas, a través del juego, la participación y experiencias concretas fuera del ámbito habitual de las salas.

Desde el Municipio destacaron especialmente el trabajo sobre hábitos saludables y el vínculo con la naturaleza como herramientas para abordar también el cuidado de la salud mental durante la primera infancia.

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