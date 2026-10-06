Más árboles, menos impuestos: Río Grande premia a quienes ayudan a forestar la ciudad

Río Grande mantiene vigente un beneficio que combina cuidado ambiental con alivio tributario: los vecinos que planten y mantengan árboles en sus veredas pueden acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario. La iniciativa busca sumar más verde al paisaje urbano y fomentar la participación de los frentistas en la forestación de la ciudad. El beneficio está establecido por la Ordenanza N.º 3838/18 y contempla un descuento por cada árbol plantado, hasta un máximo de tres ejemplares.
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Para acceder, los árboles deben estar ubicados en la vereda, fuera del límite particular de la propiedad, y quedar bajo el cuidado y mantenimiento del vecino.

El período para solicitar el descuento comenzó el 1 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre inclusive, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Municipal N.º 995/25.

El trámite es sencillo. Los interesados deben presentar una nota firmada por el titular, fotografías de los árboles y una copia del DNI. La documentación puede enviarse por correo electrónico al Municipio o entregarse personalmente en la Mesa de Entrada General, ubicada en Elcano 203.

Desde el Municipio recordaron además que el beneficio no se mantiene de manera automática. Quienes ya hayan accedido al descuento en años anteriores deben volver a realizar la presentación para renovarlo durante el período vigente.

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