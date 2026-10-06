Von Der Thusen fijó posición: respaldo al debate, pero rechazo a nuevos impuestos

La discusión se abrió luego de la última sesión de la Legislatura, cuando no prosperó el pedido para quitarle el trámite de urgencia al proyecto. Von Der Thusen fue uno de los legisladores que entendió que el tema debía continuar bajo ese mecanismo para obligar al Parlamento a buscar una definición dentro de los próximos 30 días.

“No se aprobó absolutamente ningún aumento de impuestos”, aclaró el parlamentario de Somos Fueguinos. Según explicó, su voto estuvo dirigido a sostener la discusión sobre el financiamiento del sistema educativo y no a convalidar las herramientas tributarias propuestas por el Gobierno provincial.

Von Der Thusen sostuvo que el problema educativo excede la discusión salarial y alcanza también al mantenimiento de las escuelas, la infraestructura, los comedores y la incorporación de herramientas tecnológicas. En ese sentido, consideró necesario encontrar previsibilidad para un sistema que atraviesa dificultades de manera recurrente.

Pero al mismo tiempo marcó un límite frente a la posibilidad de aumentar la presión tributaria.

El legislador adelantó que no acompañará incrementos impositivos al Banco de Tierra del Fuego ni a empresas distribuidoras de gas si existe el riesgo de que esos costos terminen trasladándose posteriormente a los usuarios. “No voy a acompañar ningún aumento de impuestos”, afirmó.

La posición busca diferenciar dos discusiones que quedaron mezcladas después de la sesión: una cosa es mantener vigente el tratamiento de urgencia para que la Legislatura tenga que resolver el problema y otra distinta es votar favorablemente el esquema de impuestos diseñado por el Ejecutivo.

Von Der Thusen defendió precisamente esa decisión. Consideró que quitar la urgencia podía significar volver a postergar una discusión que lleva años sin una solución definitiva y sostuvo que educación, salud y seguridad requieren respuestas que no pueden demorarse indefinidamente.

También puso sobre la mesa otra discusión: el tamaño y los gastos del Estado.

“No creo que la solución sea aumentar impuestos. Creo que la solución es reordenar el Estado”, señaló. Y reclamó avanzar sobre gastos que consideró innecesarios antes de trasladar nuevamente el costo de los problemas financieros al sector privado o a los contribuyentes.

El legislador planteó además que la caída de recursos nacionales y de la recaudación provincial obliga a revisar prioridades, pero advirtió que esa situación no puede convertirse automáticamente en una justificación para crear nuevas cargas tributarias.

De esta manera, Von der Thusen intenta llevar la discusión hacia otro terreno: mantener abierto el debate sobre cómo financiar la educación, pero sin aceptar que la única respuesta posible sea aumentar impuestos.

Los próximos días serán centrales para determinar si dentro de la Legislatura aparece una alternativa capaz de reunir consenso. Con el tratamiento de urgencia todavía vigente, el desafío será encontrar recursos para educación sin profundizar la presión sobre una economía provincial que ya muestra señales de desgaste.