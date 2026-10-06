Río Grande mantiene abierta la agenda para castrar perros y gatos

El Municipio mantiene habilitado el sistema de turnos para castraciones gratuitas. Los vecinos pueden elegir entre la sede de Servicios Veterinarios y dos quirófanos móviles ubicados en distintos puntos de la ciudad.
Río Grande 06/10/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande continúa con el programa de castración de perros y gatos como parte de las políticas de tenencia responsable que se desarrollan en la ciudad. Los turnos pueden solicitarse de manera online y, al momento de realizar la gestión, cada vecino puede seleccionar el lugar donde quiere llevar a su mascota.

Actualmente existen tres espacios habilitados para las intervenciones: la Dirección de Servicios Veterinarios, ubicada en 25 de Mayo 2950; el quirófano móvil de Rafaela Ishton 1148; y el instalado en Alicia Moreau de Justo 337, en Chacra II.

La propuesta forma parte del Plan Integral de Tenencia Responsable y se complementa con campañas de vacunación, chipeo y jornadas de adopción.

Desde el Municipio remarcan que la castración permite controlar la reproducción no planificada y reducir la cantidad de animales abandonados o sin cuidado en la vía pública. A su vez, insisten en que la responsabilidad sobre una mascota también incluye alimentación, controles veterinarios, vacunación, identificación y condiciones adecuadas de cuidado durante toda su vida.

Los turnos se gestionan a través del sistema online de Zoonosis del Municipio de Río Grande.

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