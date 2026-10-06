Ushuaia comenzó la limpieza de alcantarillas tras el invierno

Personal municipal y de Agrotécnica Fueguina comenzó con la remoción de barro y sedimentos acumulados durante el invierno en los sistemas de desagüe de la ciudad. El operativo se inició en San Martín, entre 25 de Mayo y Juan Manuel de Rosas, uno de los sectores de mayor circulación del casco céntrico.

Los trabajos se realizan principalmente durante la noche para reducir el impacto sobre el tránsito y forman parte de las tareas previstas después de la temporada invernal.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que la limpieza de alcantarillas está incluida dentro del servicio concesionado y que se comenzó por San Martín debido al intenso movimiento que registra diariamente esa arteria.

El operativo continuará en otras alcantarillas del centro y posteriormente se extenderá a distintos puntos de Ushuaia, con el objetivo de retirar los sedimentos acumulados y mejorar el funcionamiento de los desagües.