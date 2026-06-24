Obras municipales: la Oficina de Turismo alcanzó un 92% de avance y Los Zorzales llegó al 55%

La Municipalidad de Ushuaia informó avances en dos obras consideradas estratégicas: la puesta en valor de la Oficina de Turismo del ingreso a la ciudad y la ampliación del Jardín Maternal Los Zorzales. Ambas intervenciones continuaron durante junio, pese a las limitaciones propias de la temporada invernal.
Ushuaia24/06/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, informó los avances registrados durante junio en dos obras vinculadas a la infraestructura turística y educativa de la ciudad.

Uno de los trabajos más avanzados es la puesta en valor de la Oficina de Turismo ubicada en el acceso a Ushuaia, que alcanzó un 92% de ejecución. La intervención contempla mejoras integrales en el edificio, incorporación de servicios básicos, construcción de un baño accesible, optimización del sistema de calefacción y renovación de los espacios exteriores destinados a la recepción de visitantes.

Durante el mes también se realizaron tareas de replanteo y ejecución del nuevo ingreso semicubierto, una etapa que apunta a mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y la circulación dentro del edificio. Desde el Municipio remarcaron que el objetivo es contar con un espacio más cómodo y adecuado para la atención de turistas y vecinos.

En paralelo, la ampliación y adecuación del Jardín Maternal Los Zorzales llegó al 55% de avance. La obra permitirá adaptar un antiguo centro comunitario para su funcionamiento como institución educativa, con mejoras en infraestructura, accesibilidad y nuevos espacios para el desarrollo de actividades pedagógicas.

Actualmente los trabajos continúan en el interior del edificio, lo que permite sostener el ritmo de ejecución durante el invierno, cuando las bajas temperaturas condicionan las tareas de hormigón y pavimentación.

Desde la Municipalidad señalaron que estas obras forman parte de una planificación orientada a fortalecer la infraestructura pública, mejorar los servicios turísticos y ampliar los espacios educativos disponibles en la ciudad.

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