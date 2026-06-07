El Registro de Oficios del Concejo suma inscriptos y busca conectar trabajo con demanda vecinal

El Registro de Oficios Online del Concejo Deliberante de Río Grande continúa sumando vecinos inscriptos y se consolida como una herramienta digital para vincular a trabajadores con personas que necesitan contratar servicios o solicitar presupuestos.

A pocos meses de su lanzamiento, la plataforma ya cuenta con casi un centenar de vecinos registrados en distintos rubros, entre ellos electricidad, peluquería, costura, albañilería, pintura y cocina. El objetivo es que quienes tienen un oficio puedan mostrar su experiencia, cargar antecedentes laborales y dejar datos de contacto para ser consultados por potenciales clientes.

La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, destacó el crecimiento del registro y señaló que la propuesta busca dar una respuesta concreta en medio de un escenario económico difícil. “En este tiempo de crisis laboral esta herramienta es una ayuda real para quienes buscan una oportunidad”, sostuvo.

El sitio permite que los trabajadores carguen su currículum, detallen sus conocimientos y ofrezcan sus servicios de manera directa. Desde el Concejo remarcaron que la inscripción es gratuita, sencilla e intuitiva, y que el registro está pensado como un espacio seguro y accesible para conectar necesidades cotidianas con mano de obra local.

Zamora también invitó a más trabajadores y trabajadoras a sumarse a la plataforma. Según explicó, la intención es ampliar el alcance del registro para que más vecinos puedan encontrar una alternativa de visibilidad laboral sin intermediarios ni costos de inscripción.

La herramienta no resuelve por sí sola el problema de fondo del empleo, pero sí ordena una demanda real: muchos vecinos necesitan trabajar y otros tantos requieren servicios confiables para arreglos, mantenimiento, tareas domésticas, construcción, estética o gastronomía. En ese cruce, el registro puede convertirse en una vía práctica para mover la economía barrial.