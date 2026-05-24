Hantavirus: no hallaron ratón colilargo en el operativo realizado en Ushuaia, pero las muestras serán analizadas por el Malbrán

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego y especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán dieron por finalizado el operativo de vigilancia por hantavirus que se desarrolló durante cuatro días en Ushuaia, en el marco del seguimiento sanitario y ambiental vinculado a la presencia de roedores en zonas consideradas epidemiológicamente sensibles.

Los trabajos incluyeron la colocación de trampas para captura de roedores en distintos sectores, entre ellos áreas del Parque Nacional Tierra del Fuego, la Reserva Playa Larga y el relleno sanitario municipal. Según los primeros resultados, no se registraron capturas de ratón colilargo, especie señalada como principal reservorio del hantavirus en la región sur del país.

El único ejemplar capturado en la zona del relleno sanitario correspondió a un roedor urbano que, de acuerdo con la información oficial, no está asociado a la transmisión del virus Hanta. De todos modos, las muestras biológicas tomadas durante el operativo serán enviadas a Buenos Aires para su análisis en los laboratorios del Instituto Malbrán.

La bióloga Carla Bellomo, integrante del Laboratorio de Hantavirus del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, explicó que el trabajo consistió en la captura de roedores en campo y el procesamiento inicial de muestras en un laboratorio de campaña. También remarcó que todo el procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de bioseguridad.

Desde la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental de la Provincia, Juan Petrina confirmó que no se encontró ratón colilargo entre los ejemplares capturados, aunque aclaró que los resultados definitivos dependerán de los estudios de laboratorio que se realizarán en Buenos Aires. Ese punto es central: el operativo deja un dato preliminar favorable, pero no habilita todavía una conclusión cerrada hasta que estén los análisis finales.

El despliegue fue realizado por especialistas del Malbrán, personal de Epidemiología y Salud Ambiental de la Provincia, biólogas de la Dirección General de Biodiversidad y Conservación de la Secretaría de Ambiente, técnicos del Parque Nacional Tierra del Fuego, además de colaboración del CADIC y la UNTDF con información local sobre roedores.

Como cierre del operativo, se realizó una capacitación técnica en el Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia para incorporar herramientas de diagnóstico molecular de hantavirus en la provincia. La formación busca fortalecer la capacidad local de respuesta ante eventuales casos sospechosos y reducir la dependencia inicial del envío de muestras a Buenos Aires.