Martín Perez se reunió con el embajador de Francia y puso a Río Grande en la agenda energética del Atlántico Sur

El intendente de Río Grande mantuvo un encuentro en Buenos Aires con el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal. Hablaron sobre inversiones estratégicas en Tierra del Fuego, el parque eólico de TotalEnergies, el Proyecto Fénix y nuevas líneas de cooperación vinculadas al desarrollo productivo, la transición energética y la innovación.
 
Río Grande 18/05/2026ShelknamsurShelknamsur

El intendente Martín Perez mantuvo un encuentro con el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, en el marco de la relación institucional que Río Grande viene construyendo con distintos actores internacionales.

Durante la reunión, ambos destacaron la importancia de las inversiones francesas en Tierra del Fuego, especialmente la reciente inauguración del parque eólico de TotalEnergies, considerado un proyecto estratégico para el desarrollo productivo y sustentable de la región.

Perez, que participó de la inauguración de esa obra, transmitió al representante diplomático la relevancia que la iniciativa tiene para el presente y el futuro energético de Río Grande y de la provincia.

El encuentro también permitió repasar el avance del Proyecto Fénix, desarrollado por TotalEnergies en la Cuenca Marina Austral, frente a las costas fueguinas. Se trata de una inversión clave para la producción de gas offshore, con impacto directo en el abastecimiento energético nacional y en el posicionamiento de Río Grande como ciudad central para el desarrollo energético del Atlántico Sur.

Además, Perez y Nadal dialogaron sobre la posibilidad de profundizar los intercambios de cooperación, dar continuidad a acciones ya iniciadas y abrir nuevas oportunidades de trabajo conjunto en áreas vinculadas al desarrollo productivo, la transición energética, la innovación y la cooperación internacional.

“Valoramos profundamente estos espacios de intercambio con representantes de países como Francia, que permiten seguir construyendo agendas comunes de trabajo. Para Río Grande es fundamental continuar promoviendo instancias de cooperación que contribuyan al desarrollo sostenible de la ciudad, la región y la provincia, con una mirada puesta en el futuro y en la generación de oportunidades para nuestra comunidad”, destacó Perez.

Por su parte, el embajador Romain Nadal señaló que Francia apuesta a potenciar los instrumentos de cooperación para el desarrollo local y promover nuevas inversiones en articulación con la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina.

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