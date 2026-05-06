Garay le respondió a Melella: “Estamos lejos de querer destituirlo, pero vamos a defender los recursos”

“La Ley de Goteo era algo que había que discutir”, afirmó Garay, al valorar el tratamiento legislativo de una norma que busca establecer mayor previsibilidad y automaticidad en el envío de fondos hacia las ciudades.

En ese sentido, destacó que “quedó claro” que la defensa de los recursos y de la autonomía municipal “no era solo un planteo del PJ o del intendente Walter Vuoto”, sino una posición compartida por otros actores políticos de la provincia. Para la funcionaria, el respaldo legislativo mostró que existen sectores con una mirada común sobre la necesidad de ordenar la distribución de fondos.

Garay reconoció que la provincia atraviesa “un momento de mucha tensión institucional y política”, donde cada sector defiende los recursos que le corresponden. Por eso, consideró necesario que en la discusión parlamentaria estuvieran representadas “todas las miradas” y las tres ciudades fueguinas.

“Algunos empujamos esa ley y otros no tanto, cuando en el fondo también se van a ver beneficiados”, señaló, en referencia a los distintos posicionamientos que adoptaron los municipios y sus representantes durante el debate.

La jefa de Gabinete también cuestionó con dureza las declaraciones del gobernador Gustavo Melella, quien vinculó la aprobación de la Ley de Goteo con una supuesta maniobra destituyente. “Me parece que hablar con tanta liviandad de algunas cosas no nos hace bien”, sostuvo, al advertir que ese tipo de afirmaciones pone en juego “la estabilidad institucional, política y social de la provincia”.

Para Garay, el Gobierno provincial intenta correr el eje de la discusión. “Si Melella dice que detrás de esto hay un intento de destitución, la pregunta que tendrían que responder desde el Gobierno es si los fondos de la coparticipación están o no, si llegan o no llegan desde Nación”, planteó.

Luego profundizó esa crítica y apuntó contra la administración de los recursos provinciales. Según expresó, “la realidad marca que la plata no está en la salud, ni en educación, ni en la Policía, ni en la obra social, ni en la Caja de Jubilaciones ni en obra pública”.

Con esa frase, Garay buscó instalar una pregunta de fondo: si los fondos ingresan, por qué no llegan en tiempo y forma a los municipios ni aparecen reflejados en áreas sensibles del Estado.

La funcionaria municipal aclaró que el planteo debe darse “dentro del marco del respeto institucional”, pero también con firmeza en la defensa de los recursos de Ushuaia. “Estamos lejos de querer destituir al gobernador, pero sí vamos a defender los recursos y a dar las discusiones y batallas necesarias”, afirmó.

Sobre el cierre, Garay volvió a marcar distancia de la interpretación del Ejecutivo provincial. “Si ellos no cumplen con su responsabilidad pero creen que los vamos a destituir o que vamos a generar nosotros la incapacidad del Gobierno provincial de pagar sueldos, la verdad es que la discusión está en otro lado”, concluyó.