Garay le respondió a Melella: “Estamos lejos de querer destituirlo, pero vamos a defender los recursos”

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, defendió la aprobación de la Ley de Goteo de la coparticipación y sostuvo que se trata de una discusión que la provincia debía dar. En medio de la tensión política entre el Ejecutivo provincial y los municipios, remarcó que el debate permitió demostrar que el reclamo por los recursos no pertenece a un solo sector político.
Política06/05/2026ShelknamsurShelknamsur

“La Ley de Goteo era algo que había que discutir”, afirmó Garay, al valorar el tratamiento legislativo de una norma que busca establecer mayor previsibilidad y automaticidad en el envío de fondos hacia las ciudades.

En ese sentido, destacó que “quedó claro” que la defensa de los recursos y de la autonomía municipal “no era solo un planteo del PJ o del intendente Walter Vuoto”, sino una posición compartida por otros actores políticos de la provincia. Para la funcionaria, el respaldo legislativo mostró que existen sectores con una mirada común sobre la necesidad de ordenar la distribución de fondos.

Garay reconoció que la provincia atraviesa “un momento de mucha tensión institucional y política”, donde cada sector defiende los recursos que le corresponden. Por eso, consideró necesario que en la discusión parlamentaria estuvieran representadas “todas las miradas” y las tres ciudades fueguinas.

“Algunos empujamos esa ley y otros no tanto, cuando en el fondo también se van a ver beneficiados”, señaló, en referencia a los distintos posicionamientos que adoptaron los municipios y sus representantes durante el debate.

La jefa de Gabinete también cuestionó con dureza las declaraciones del gobernador Gustavo Melella, quien vinculó la aprobación de la Ley de Goteo con una supuesta maniobra destituyente. “Me parece que hablar con tanta liviandad de algunas cosas no nos hace bien”, sostuvo, al advertir que ese tipo de afirmaciones pone en juego “la estabilidad institucional, política y social de la provincia”.

Para Garay, el Gobierno provincial intenta correr el eje de la discusión. “Si Melella dice que detrás de esto hay un intento de destitución, la pregunta que tendrían que responder desde el Gobierno es si los fondos de la coparticipación están o no, si llegan o no llegan desde Nación”, planteó.

Luego profundizó esa crítica y apuntó contra la administración de los recursos provinciales. Según expresó, “la realidad marca que la plata no está en la salud, ni en educación, ni en la Policía, ni en la obra social, ni en la Caja de Jubilaciones ni en obra pública”.

Con esa frase, Garay buscó instalar una pregunta de fondo: si los fondos ingresan, por qué no llegan en tiempo y forma a los municipios ni aparecen reflejados en áreas sensibles del Estado.

La funcionaria municipal aclaró que el planteo debe darse “dentro del marco del respeto institucional”, pero también con firmeza en la defensa de los recursos de Ushuaia. “Estamos lejos de querer destituir al gobernador, pero sí vamos a defender los recursos y a dar las discusiones y batallas necesarias”, afirmó.

Sobre el cierre, Garay volvió a marcar distancia de la interpretación del Ejecutivo provincial. “Si ellos no cumplen con su responsabilidad pero creen que los vamos a destituir o que vamos a generar nosotros la incapacidad del Gobierno provincial de pagar sueldos, la verdad es que la discusión está en otro lado”, concluyó.

Últimos artículos
md - 2026-08-10T183246.689

La Fueguina Rural y Ganadera fue distinguida por trabajo registrado, seguridad y protección de sus trabajadores

Shelknamsur
De interés 10/08/2026
La empresa fueguina se convirtió en la primera de la Patagonia en obtener la Certificación Empresarial en Prácticas Laborales Sostenibles del RENATRE. El reconocimiento acredita el cumplimiento de pautas vinculadas con el trabajo registrado, la seguridad laboral, la capacitación, el respeto de los derechos de los trabajadores y la prevención del trabajo infantil y la explotación laboral.
MARTIN-scaled

Martín Perez cruzó a Milei y a Mirgor por los despidos: “La primera variable de ajuste deben ser las ganancias, no el empleo

Shelknamsur
Río Grande 10/08/2026
El intendente de Río Grande cuestionó con dureza los cerca de 300 despidos concretados por el Grupo Mirgor y apuntó tanto contra la política económica del Gobierno nacional como contra la decisión empresaria. Sostuvo que las compañías que crecieron durante décadas bajo el régimen industrial fueguino tienen una responsabilidad con la provincia y advirtió que el impacto de las desvinculaciones termina alcanzando a toda la comunidad.
l_1780654819

Ficha Limpia: todos están a favor hasta que llega el momento de votar

Mariano López
Política10/08/2026
La Legislatura convocará a los partidos políticos para discutir Ficha Limpia. En los papeles, nadie debería tener demasiados problemas para acompañarla: la discusión apunta a impedir que personas condenadas por corrupción, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración, delitos contra la integridad sexual o femicidio puedan acceder a candidaturas o cargos públicos. El problema empieza cuando hay que dejar los discursos, escribir la ley y levantar la mano.
Te puede interesar
l_1780654819

Ficha Limpia: todos están a favor hasta que llega el momento de votar

Mariano López
Política10/08/2026
La Legislatura convocará a los partidos políticos para discutir Ficha Limpia. En los papeles, nadie debería tener demasiados problemas para acompañarla: la discusión apunta a impedir que personas condenadas por corrupción, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración, delitos contra la integridad sexual o femicidio puedan acceder a candidaturas o cargos públicos. El problema empieza cuando hay que dejar los discursos, escribir la ley y levantar la mano.
photo_5145483430815534202_y-1

Melella, el barco chino y el cuento de la épica: casi siete años para presentar como histórica una obligación básica

Mariano López
Política07/08/2026
El Gobierno de Tierra del Fuego convirtió la llegada del equipamiento para la nueva central termoeléctrica de Ushuaia en una especie de gesta. Hubo “operativo histórico”, “un antes y un después”, videos, imágenes del puerto y hasta una despedida para el buque. Gustavo Melella gobierna la provincia desde diciembre de 2019 y transita su segundo mandato. Después de casi siete años, el problema no es que lleguen los equipos. El problema es pretender vender como una hazaña lo que debió formar parte de una política sostenida mucho antes de que el sistema energético alcanzara el nivel de deterioro actual.
Lo más visto
SomosFueguinos

Ficha Limpia: Lechman y Von der Thusen impulsan una ley para impedir que condenados por corrupción, fraude al Estado, delitos sexuales y femicidio accedan a cargos públicos

Shelknamsur
Legislatura 04/08/2026
El proyecto de Somos Fueguinos será tratado este miércoles, a las 11, en la Comisión Nº 1 de la Legislatura. La iniciativa impide que personas condenadas en segunda instancia por corrupción, fraude contra el Estado, delitos sexuales, femicidio y otros hechos graves sean candidatas o designadas en funciones públicas. También obliga a los partidos políticos a presentar los antecedentes penales de cada postulante al momento de oficializar las listas. 
photo_5145483430815534202_y-1

Melella, el barco chino y el cuento de la épica: casi siete años para presentar como histórica una obligación básica

Mariano López
Política07/08/2026
El Gobierno de Tierra del Fuego convirtió la llegada del equipamiento para la nueva central termoeléctrica de Ushuaia en una especie de gesta. Hubo “operativo histórico”, “un antes y un después”, videos, imágenes del puerto y hasta una despedida para el buque. Gustavo Melella gobierna la provincia desde diciembre de 2019 y transita su segundo mandato. Después de casi siete años, el problema no es que lleguen los equipos. El problema es pretender vender como una hazaña lo que debió formar parte de una política sostenida mucho antes de que el sistema energético alcanzara el nivel de deterioro actual.
l_1780654819

Ficha Limpia: todos están a favor hasta que llega el momento de votar

Mariano López
Política10/08/2026
La Legislatura convocará a los partidos políticos para discutir Ficha Limpia. En los papeles, nadie debería tener demasiados problemas para acompañarla: la discusión apunta a impedir que personas condenadas por corrupción, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración, delitos contra la integridad sexual o femicidio puedan acceder a candidaturas o cargos públicos. El problema empieza cuando hay que dejar los discursos, escribir la ley y levantar la mano.
MARTIN-scaled

Martín Perez cruzó a Milei y a Mirgor por los despidos: “La primera variable de ajuste deben ser las ganancias, no el empleo

Shelknamsur
Río Grande 10/08/2026
El intendente de Río Grande cuestionó con dureza los cerca de 300 despidos concretados por el Grupo Mirgor y apuntó tanto contra la política económica del Gobierno nacional como contra la decisión empresaria. Sostuvo que las compañías que crecieron durante décadas bajo el régimen industrial fueguino tienen una responsabilidad con la provincia y advirtió que el impacto de las desvinculaciones termina alcanzando a toda la comunidad.