Río Grande presentó el informe del primer Censo local de Discapacidad

El Municipio de Río Grande puso a disposición de la comunidad el informe del Censo de Discapacidad, un relevamiento que permite contar con información local sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad y los principales desafíos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

El estudio alcanzó a casi 500 personas y ofrece una base de datos que visibiliza distintas realidades vinculadas al acceso a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, el transporte y la participación social.

Desde el Municipio destacaron que se trata del primer censo local de estas características realizado en el país, una experiencia que además comienza a ser tomada como referencia por otros gobiernos locales interesados en avanzar en la construcción de información situada sobre la población con discapacidad.

El informe busca consolidarse como una herramienta concreta para el diseño de políticas públicas inclusivas, accesibles y sostenidas en el tiempo, con una mirada centrada en las personas, sus derechos y la eliminación de barreras.

La información ya se encuentra disponible de manera libre y gratuita en las redes oficiales del Municipio. También puede consultarse mediante un código QR o a través del enlace difundido por la institución, con el objetivo de facilitar el acceso a todas las vecinas y vecinos de Río Grande.

Desde el Estado Municipal invitaron a la comunidad a conocer el informe, apropiarse de sus datos y formar parte de la construcción de una ciudad que reconozca y valore la diversidad.

De esta manera, el Municipio reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones orientadas a construir una Río Grande más accesible, con mayores oportunidades y políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad.