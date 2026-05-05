Río Grande presentó el informe del primer Censo local de Discapacidad
Río Grande 05/05/2026Shelknamsur
El relevamiento alcanzó a casi 500 personas y permite conocer con mayor profundidad las condiciones de vida de las personas con discapacidad en la ciudad. El informe ya está disponible de manera libre y gratuita a través de los canales oficiales del Municipio.
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La propuesta se llevará adelante los días 9 y 10 de mayo, de 15 a 21 horas, en el SUM de la Casa de la Mujer. Habrá stands de emprendedoras locales, con el objetivo de fortalecer la economía de la ciudad y visibilizar proyectos liderados por mujeres y diversidades.
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