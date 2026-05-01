Día del Trabajador: Perez criticó las políticas económicas y llamó a cuidar el empleo y la industria

En una fecha cargada de significado, el jefe comunal dirigió un mensaje a vecinos y vecinas de la ciudad y de toda la provincia, donde combinó reconocimiento, preocupación y una definición clara frente al escenario actual.

“En este Día del Trabajador quiero hacer llegar mi reconocimiento a cada trabajador y trabajadora. No es una fecha para palabras vacías. Es un día para poner en valor a quienes todos los días sostienen la producción, el comercio, los servicios, la salud, la educación y la vida de nuestra comunidad”, expresó.

En ese marco, Perez advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el país y su impacto en Tierra del Fuego. “Estamos viviendo uno de los momentos más complejos de los últimos años. El ajuste golpea a nuestros trabajadores con despidos, pérdida de poder adquisitivo y un retroceso en derechos conquistados”, sostuvo.

El intendente fue más allá al señalar que el escenario actual responde a decisiones políticas. “Esta situación no es producto del azar, sino de medidas que priorizan intereses ajenos al bienestar común”, afirmó, marcando una posición crítica sobre el rumbo económico.

En esa línea, reforzó una de las ideas centrales de su mensaje: la defensa del trabajo como eje del desarrollo. “Defender el trabajo fueguino es defender a nuestras familias y el futuro de nuestra provincia”, subrayó.

Perez también destacó la identidad productiva de Río Grande y el valor de su gente. “Nuestra ciudad es lo que es gracias a su cultura del trabajo, del esfuerzo y de la producción”, indicó.

Finalmente, ratificó el compromiso de su gestión con el empleo y el acompañamiento a los trabajadores. “Hoy más que nunca necesitamos una comunidad organizada, solidaria y firme en la defensa del trabajo. No hay futuro posible sin trabajo digno, sin industria nacional y sin un Estado presente que cuide a su gente”, expresó.

Y concluyó con una definición política: “En Río Grande no miramos para otro lado. Vamos a seguir acompañando, gestionando y defendiendo cada puesto de trabajo, porque creemos en una ciudad con justicia social, inclusión y oportunidades para todos”.