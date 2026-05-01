Día del Trabajador: Perez criticó las políticas económicas y llamó a cuidar el empleo y la industria
Nacionales01/05/2026Shelknamsur
En el marco del Día del Trabajador, el intendente de Río Grande, Martín Perez, difundió un mensaje con fuerte contenido político y social, en el que puso el foco en la defensa del empleo, la industria y el rol del Estado en un contexto económico adverso.
Últimos artículos
ShelknamsurDe interés 01/05/2026
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, ex diputado nacional y docente universitario, Ernesto Löffler, participará de un encuentro en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego donde volverá a instalar uno de los debates más sensibles y postergados de la provincia: la definición de sus límites y el control efectivo de sus recursos estratégicos en el Atlántico Sur.
Día del Trabajador: Perez criticó las políticas económicas y llamó a cuidar el empleo y la industria
ShelknamsurNacionales01/05/2026
En el marco del Día del Trabajador, el intendente de Río Grande, Martín Perez, difundió un mensaje con fuerte contenido político y social, en el que puso el foco en la defensa del empleo, la industria y el rol del Estado en un contexto económico adverso.
Lechman logró frenar la reforma constitucional: la Legislatura derogó la Ley 1529 por amplia mayoría
ShelknamsurLegislatura 01/05/2026
Con 11 votos a favor y 4 en contra, la Legislatura derogó la Ley 1529 y frenó el llamado a la reforma constitucional. La votación se produjo a las 3:50 de la madrugada de este viernes, luego del pedido del legislador Jorge Lechman para adelantar el tratamiento del proyecto. La decisión se dio en medio de un fuerte rechazo social a la reforma, con un descontento cercano al 70% de los fueguinos, y evitó avanzar en un proceso que podía costar más de 8.000 millones de pesos.
Te puede interesar
Mar del Plata busca posicionarse en el circuito de cruceros y proyectarse como escala hacia la Antártida
ShelknamsurNacionales15/04/2026
Mientras Ushuaia se mantiene como una referencia central en el negocio antártico, en la feria internacional Seatrade Cruise Global, realizada en Miami, el principal encuentro de la industria de cruceros, comenzó a instalarse en el sector la necesidad de asegurar logística, servicios y previsibilidad de cara a la próxima temporada. En ese ámbito también se habló sobre la situación del puerto de Ushuaia y el proceso de intervención en curso.
Martín Perez llevó a la FAM el reclamo patagónico y advirtió que el ajuste “impacta de lleno en el empleo, la producción y la soberanía”
ShelknamsurNacionales14/04/2026
En el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales realizado en Buenos Aires, intendentes de todo el país presentaron un requerimiento formal ante el Ministerio de Economía. En representación de los jefes comunales patagónicos, Martín Perez expuso el cuadro que atraviesa Río Grande, cuestionó el desfinanciamiento de los municipios y vinculó la crisis fueguina con la defensa de la soberanía nacional.
Lo más visto
Ley de Goteo Diario: el proyecto obtuvo dictamen y se encamina a la sesión del 30 de abril
ShelknamsurLegislatura 23/04/2026
Así se adelantó este jueves en la Comisión de Economía, donde el legislador Juan Carlos Pino confirmó que la iniciativa ya cuenta con dictamen y quedó en condiciones de ser tratada en la sesión prevista para el 30 de abril.
Vuoto advirtió que la reforma constitucional no responde a las urgencias de los fueguinos
ShelknamsurPolítica27/04/2026
La legisladora provincial Victoria Vuoto cuestionó el avance del llamado a la reforma constitucional y pidió que el gobernador Gustavo Melella evalúe el contexto social y económico antes de convocar a la Convención. También advirtió por el costo del proceso, estimado en $8.000 millones, mientras la provincia atraviesa reclamos urgentes en salud, educación, OSEF, empleo, coparticipación y servicios básicos.
Puerto de Ushuaia: AGP lanzó el primer relevamiento técnico de la intervención y avanza la revisión sobre fondos transferidos al Gobierno provincial
ShelknamsurPolítica28/04/2026
La Administración General de Puertos puso en marcha la primera licitación desde la intervención del Puerto de Ushuaia. El pliego prevé un relevamiento integral de la infraestructura portuaria, mientras también avanza la revisión sobre el destino del dinero transferido al Gobierno de la Provincia y otras partidas vinculadas a obras y convenios que quedaron bajo análisis.
Melella firmó el decreto y convocó a elecciones de convencionales: serán el 9 de agosto y el proceso demandará más de $8.000 millones
ShelknamsurPolítica29/04/2026
El gobernador oficializó el llamado a elecciones para avanzar con la reforma constitucional en Tierra del Fuego. El proceso completo demandaría más de $8.000 millones. “Cada fueguino va a elegir quiénes escribirán la Constitución”, sostuvo.
“Un decreto para cumplir su capricho en una provincia con la salud en crisis y pobreza creciente”
ShelknamsurPolítica29/04/2026
El legislador, Jorge Lechman cuestionó el avance de la reforma constitucional por decreto y confirmó que este jueves se tratará en el recinto la derogación de la ley que habilitó el proceso.
Reforma constitucional en Tierra del Fuego: más del 70% desaprueba el rumbo y crece el rechazo social
ShelknamsurPolítica29/04/2026
En pleno debate por la reforma constitucional, una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela que el 70,3% desaprueba el rumbo de la provincia y el 72,4% considera que no es momento para una reelección en el actual contexto económico, en un escenario atravesado por tensiones fiscales y demandas sociales urgentes.
Masivo apoyo a la Ley de Goteo: gremios municipales avanzan con más de 10 mil firmas
ShelknamsurUshuaia30/04/2026
La Mesa Sindical de Ushuaia cerró la recolección de adhesiones y confirmó la presentación formal del proyecto este jueves, con una movilización en apoyo al tratamiento de la iniciativa que busca garantizar la transferencia automática de recursos.
La dieta institucional de Melella: todos agarrados al Estado que promete bajar de peso
ShelknamsurPolítica30/04/2026
El Gobierno de Gustavo Melella presentó la reforma constitucional como una herramienta para ordenar el Estado. Sin embargo, los números cuentan otra historia: una gestión que habla de recortar el gasto político mientras sostiene una estructura pesada, con funcionarios cuya función nadie termina de explicar, y propone sumar una elección millonaria al calendario provincial. Para Melella, la urgencia parece ser cambiar la Constitución; para buena parte de la sociedad, bastante menos épica: que cierren las cuentas, funcionen los servicios, alcancen los salarios, mejore la salud y el Estado deje de pedir comprensión mientras sigue engordando.
La Legislatura rechazó el proyecto del oficialismo para modificar la coparticipación municipal
ShelknamsurLegislatura 30/04/2026
La iniciativa impulsada por Federico Sciurano, Myriam Martínez y Federico Greve no reunió los votos necesarios y fue rechazada por una mayoría de 12 legisladores. El proyecto proponía modificar el esquema de distribución de los recursos coparticipables, reduciendo el porcentaje que reciben los municipios para redirigir esos fondos a la Provincia.
Lechman logró frenar la reforma constitucional: la Legislatura derogó la Ley 1529 por amplia mayoría
ShelknamsurLegislatura 01/05/2026
Con 11 votos a favor y 4 en contra, la Legislatura derogó la Ley 1529 y frenó el llamado a la reforma constitucional. La votación se produjo a las 3:50 de la madrugada de este viernes, luego del pedido del legislador Jorge Lechman para adelantar el tratamiento del proyecto. La decisión se dio en medio de un fuerte rechazo social a la reforma, con un descontento cercano al 70% de los fueguinos, y evitó avanzar en un proceso que podía costar más de 8.000 millones de pesos.