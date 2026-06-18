La Noche Más Larga suma música urbana y formato acústico este jueves

La agenda comenzará a las 20 horas en el espacio Medio Caño, donde se realizará el Cypher Jam, una propuesta orientada a la música urbana, con batallas de freestyle y banda en vivo. La inscripción para quienes quieran participar estará abierta entre las 20 y las 21 horas, para luego dar paso a las presentaciones de Rez Fresco, Lonngo y Mow Gang.

En simultáneo, desde las 20:30 horas, la Antigua Casa Beban será escenario de una nueva edición de Acústico, con un formato más íntimo y las presentaciones de Arturo Fabiani DJ, Guido y Caty, y Valencia’s Trío.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó que ambas propuestas buscan ampliar la programación de la fiesta y ofrecer espacios para distintos públicos. En ese sentido, remarcó la importancia de sumar una noche destinada a la música urbana y a las juventudes, además de sostener propuestas culturales en espacios tradicionales de la ciudad.

Desde el Municipio recordaron que la agenda completa de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga puede consultarse en las redes oficiales de la Municipalidad de Ushuaia y de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas.