Lechman logró frenar la reforma constitucional: la Legislatura derogó la Ley 1529 por amplia mayoría

La Legislatura de Tierra del Fuego derogó esta madrugada la Ley Provincial N° 1529, la norma que habilitaba el proceso de reforma parcial de la Constitución provincial. La decisión marcó un golpe político para el oficialismo y dejó al legislador Jorge Lechman como uno de los protagonistas centrales de la sesión.

El proyecto fue aprobado por 11 votos afirmativos contra 4 negativos, en una votación que se resolvió a las 3:50 de la madrugada. Los votos en contra correspondieron a los bloques FORJA y Sumemos Tolhuin, que defendieron la continuidad del proceso reformista.

La iniciativa había sido impulsada por Jorge Lechman, quien además pidió en plena sesión adelantar el tratamiento del asunto. La moción fue acompañada por el cuerpo y permitió que la derogación se discutiera antes de lo previsto.

Durante el debate, se leyó en el recinto el dictamen de la Comisión N° 1, que planteaba con claridad el objetivo: abrogar la ley que habilitaba la reforma parcial de la Constitución fueguina.

Lechman defendió su postura con un discurso centrado en el respeto a la Constitución vigente. Con el texto constitucional en la mano, afirmó: “Este librito es la herramienta fundamental de esta provincia. Todos los que estamos sentados acá juramos respetarla, cumplirla y hacerla cumplir”.

El legislador también recordó la vigencia histórica de la Carta Magna fueguina: “Hoy, primero de mayo, esta Constitución cumple 34 años, 10 meses y 30 días. 12.753 días de vigencia”.

El acompañamiento al proyecto por parte de su compañero de bloque de Somos Fueguinos, el legislador Raúl Von der Thusen, consolidó una mayoría política amplia. Legisladores de distintos espacios respaldaron la derogación y fundamentaron su voto, entre ellos Pablo Villegas, Damián Löffler, Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino, María Laura Colazo, Natalia Gracianía, Luciano Selzer, Matías Lapadula y Virgilio Tomás García, dando cuenta del alcance transversal de la decisión.

Después de la votación, Lechman volvió a tomar la palabra con un tono de cierre. Agradeció a los bloques que acompañaron, pero también reconoció el respeto del oficialismo durante la discusión.

“Quiero agradecerle también a FORJA el respeto en el debate, porque no nos hemos chicaneado en ningún momento. Cada uno defendió su postura”, sostuvo.

En esa misma línea, dejó otra definición política: “Somos contrincantes circunstanciales, no enemigos”.