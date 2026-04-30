Río Grande: realizaron un taller abierto por el Mes del Compostaje para promover prácticas sustentables

En el marco del Mes del Compostaje, el Municipio de Río Grande llevó adelante un taller abierto a la comunidad en la Biblioteca Popular Infanto Juvenil, con el objetivo de promover prácticas sustentables y fortalecer la conciencia ambiental.

Durante la jornada, los participantes accedieron a información sobre los beneficios del compostaje, una técnica que permite transformar residuos orgánicos en abono natural, reduciendo el volumen de desechos y contribuyendo al cuidado del ambiente.

Además, se brindaron herramientas prácticas para la construcción de composteras domiciliarias, utilizando materiales reciclados y de fácil acceso. La propuesta buscó acercar alternativas concretas para incorporar hábitos sostenibles en la vida cotidiana.

La iniciativa se enmarca en las políticas locales orientadas a la gestión responsable de residuos y la promoción de acciones comunitarias vinculadas al cuidado del entorno.