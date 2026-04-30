Río Grande: realizaron un taller abierto por el Mes del Compostaje para promover prácticas sustentables

La actividad se llevó a cabo en la Biblioteca Popular Infanto Juvenil y apuntó a fomentar el tratamiento responsable de los residuos orgánicos, con herramientas prácticas para implementar en el hogar.
Ushuaia30/04/2026ShelknamsurShelknamsur

En el marco del Mes del Compostaje, el Municipio de Río Grande llevó adelante un taller abierto a la comunidad en la Biblioteca Popular Infanto Juvenil, con el objetivo de promover prácticas sustentables y fortalecer la conciencia ambiental.

Durante la jornada, los participantes accedieron a información sobre los beneficios del compostaje, una técnica que permite transformar residuos orgánicos en abono natural, reduciendo el volumen de desechos y contribuyendo al cuidado del ambiente.

Además, se brindaron herramientas prácticas para la construcción de composteras domiciliarias, utilizando materiales reciclados y de fácil acceso. La propuesta buscó acercar alternativas concretas para incorporar hábitos sostenibles en la vida cotidiana.

La iniciativa se enmarca en las políticas locales orientadas a la gestión responsable de residuos y la promoción de acciones comunitarias vinculadas al cuidado del entorno.

Últimos artículos
20260429161600_d726de9a-e579-443f-84d1-eccf5b516672

Löffler pone en agenda los límites fueguinos y el control de los recursos del Atlántico Sur

Shelknamsur
De interés 01/05/2026
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, ex diputado nacional y docente universitario, Ernesto Löffler, participará de un encuentro en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego donde volverá a instalar uno de los debates más sensibles y postergados de la provincia: la definición de sus límites y el control efectivo de sus recursos estratégicos en el Atlántico Sur.
 
Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-04-30 at 18.28.03

La dieta institucional de Melella: todos agarrados al Estado que promete bajar de peso

Shelknamsur
Política30/04/2026
El Gobierno de Gustavo Melella presentó la reforma constitucional como una herramienta para ordenar el Estado. Sin embargo, los números cuentan otra historia: una gestión que habla de recortar el gasto político mientras sostiene una estructura pesada, con funcionarios cuya función nadie termina de explicar, y propone sumar una elección millonaria al calendario provincial. Para Melella, la urgencia parece ser cambiar la Constitución; para buena parte de la sociedad, bastante menos épica: que cierren las cuentas, funcionen los servicios, alcancen los salarios, mejore la salud y el Estado deje de pedir comprensión mientras sigue engordando.
 

 
 
WhatsApp Image 2026-05-01 at 04.18.00

Lechman logró frenar la reforma constitucional: la Legislatura derogó la Ley 1529 por amplia mayoría

Shelknamsur
Legislatura 01/05/2026
Con 11 votos a favor y 4 en contra, la Legislatura derogó la Ley 1529 y frenó el llamado a la reforma constitucional. La votación se produjo a las 3:50 de la madrugada de este viernes, luego del pedido del legislador Jorge Lechman para adelantar el tratamiento del proyecto. La decisión se dio en medio de un fuerte rechazo social a la reforma, con un descontento cercano al 70% de los fueguinos, y evitó avanzar en un proceso que podía costar más de 8.000 millones de pesos.
20260429161600_d726de9a-e579-443f-84d1-eccf5b516672

Löffler pone en agenda los límites fueguinos y el control de los recursos del Atlántico Sur

Shelknamsur
De interés 01/05/2026
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, ex diputado nacional y docente universitario, Ernesto Löffler, participará de un encuentro en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego donde volverá a instalar uno de los debates más sensibles y postergados de la provincia: la definición de sus límites y el control efectivo de sus recursos estratégicos en el Atlántico Sur.
 