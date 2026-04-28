Campaña gratuita de detección temprana del cáncer de colon en Ushuaia

LUCCAU —Lucha Contra el Cáncer Ushuaia— lleva adelante una campaña gratuita de detección temprana del cáncer de colon destinada a personas de 50 a 75 años, tengan o no obra social. La atención se realiza en Tte. Gral. Juan Domingo Perón Sur 680, Ushuaia, con turnos por WhatsApp al 2901-582533. La institución atiende de lunes a viernes, de 8 a 18 horas.
 
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En Ushuaia se encuentra activa una campaña gratuita de detección temprana del cáncer de colon impulsada por LUCCAU —Lucha Contra el Cáncer Ushuaia—, una institución dedicada al acompañamiento, la prevención y la concientización sobre la importancia de los controles médicos a tiempo.

La iniciativa está destinada a personas de entre 50 y 75 años, tengan o no obra social, y busca facilitar el acceso a un control preventivo clave. La detección temprana puede marcar una diferencia decisiva, ya que permite advertir posibles señales de alerta e iniciar, en caso de ser necesario, un seguimiento médico oportuno.

La atención se realiza en la sede de LUCCAU, ubicada en Tte. Gral. Juan Domingo Perón Sur 680, en la ciudad de Ushuaia. Los turnos deben solicitarse previamente por WhatsApp al 2901-582533.

LUCCAU atiende de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, y la recomendación es solicitar el turno con anticipación a través del número informado.

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