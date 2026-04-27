Más de 1.000 inscriptos: Río Grande impulsa una formación en salud abierta a toda la provincia

La propuesta académica del Municipio de Río Grande comenzará el 29 de abril, será virtual, gratuita y con cupos ilimitados. Está destinada a vecinos de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, con eje en salud mental, consumos problemáticos, infancias, adolescencias y neurodesarrollo.
 
De interés 27/04/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande puso en marcha una nueva instancia de formación comunitaria y profesional que ya superó los 1.000 inscriptos antes de su inicio. Se trata de las Propuestas Académicas Universitarias 2026, un programa abierto a toda la provincia que busca fortalecer herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento en problemáticas vinculadas a la salud mental.

La primera clase se realizará el 29 de abril bajo modalidad virtual y sincrónica, lo que permitirá la participación de vecinos y vecinas de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Desde el Municipio destacaron que las inscripciones continúan abiertas, con cupos ilimitados, para ampliar el acceso a una formación que apunta tanto a trabajadores del área como a la comunidad interesada en incorporar herramientas concretas de intervención y acompañamiento.

El programa incluye cuatro ejes principales: “Salud en infancias y adolescencias: desafíos contemporáneos”, “Consumos problemáticos: abordajes posibles”, “Prevención del suicidio y salud mental” y “Abordaje de niños con desafíos en el neurodesarrollo”. Cada capacitación tendrá ocho encuentros semanales, que se dictarán los miércoles de 18 a 21 horas.

La iniciativa se desarrolla con el aval de la Universidad Nacional de La Plata y en articulación con instituciones vinculadas al campo de la salud mental, entre ellas la Asociación de Psiquiatría de América Latina, la Asociación de Psiquiatras de Argentina y el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina. Además, la propuesta cuenta con Resolución Ministerial en trámite.

En un contexto donde las problemáticas psicosociales atraviesan cada vez con más fuerza a las familias, las escuelas, los espacios comunitarios y los ámbitos laborales, la formación aparece como una herramienta clave. No se trata únicamente de sumar certificados, sino de generar capacidades concretas para reconocer señales de alerta, acompañar situaciones complejas y construir respuestas más tempranas desde la comunidad.

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