Ushuaia: Luciano Cáceres participó de una entrevista abierta en el Festival de Cine del Fin del Mundo

En el marco de la quinta edición del Festival de Cine del Fin del Mundo, la Municipalidad de Ushuaia impulsó una entrevista abierta con el actor Luciano Cáceres, en un foyer “Ego Pereda” colmado de público y medios, en una de las actividades centrales de la primera jornada.
 
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El evento, que se desarrolla en la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi y se extenderá hasta el domingo 26, incluyó la proyección de “Adiós Madrid”, película protagonizada por Cáceres, quien además dialogó con los asistentes en un formato abierto que permitió el intercambio con el público.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó el crecimiento del festival y el acompañamiento de la comunidad. “Desde la gestión del intendente Walter Vuoto seguimos apostando al arte y a las propuestas culturales que se desarrollan en la ciudad. Este festival crece año a año y eso también se ve reflejado en el acompañamiento del público”, señaló.

Por su parte, Luciano Cáceres valoró la continuidad del evento y su impacto en la escena cultural. “Es muy importante que este festival cumpla cinco años. Ojalá haya muchas ediciones más, con participación de estudiantes y de la comunidad. Permite ver cine que muchas veces no llega a las salas”, expresó.

El actor también agradeció la invitación y destacó la experiencia en la ciudad. “Es un lugar increíble, con realizadores y gente que también lo son. Larga vida al festival”, agregó.

El Festival de Cine del Fin del Mundo continuará con su programación durante toda la semana, con proyecciones y actividades abiertas al público, y culminará con la ceremonia de premiación prevista para el domingo.

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