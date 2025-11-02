La Legislatura iniciará el análisis del Presupuesto 2026 sin estado parlamentario, en un proceso que roza lo inconstitucional

Del 4 al 18 de noviembre, la Comisión de Presupuesto y Economía Nº 2 —que preside Federico Sciurano— empezará a trabajar sobre el proyecto del Presupuesto 2026, aunque el texto ni siquiera ingresó formalmente a la Cámara. La discusión se ampara en el reglamento para habilitar las comisiones, pero el proceso arranca con una particularidad difícil: se debatirá un presupuesto que, en términos estrictos, todavía no existe para el Poder Legislativo.

imagen_convertida (10)
La Legislatura provincial se dispone a comenzar el tratamiento del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Economía Nº 2, presidida por Federico Sciurano (FORJA). Sin embargo, el punto central del debate no será sólo el contenido del proyecto, sino el modo en que se accede a él: el presupuesto nunca fue incorporado en sesión, ni ordinaria, y por lo tanto no tiene estado parlamentario.

Según el funcionamiento habitual de la Cámara, el mecanismo es claro:

El proyecto debe ser ingresado formalmente en una sesión del Poder Legislativo.
La Presidencia de la Cámara lo deriva a la comisión correspondiente.
Solo entonces pueden iniciarse los análisis, pedidos de informes y exposiciones.

En este caso, ninguna de esas instancias se cumplió. Esta semana no hubo sesión ordinaria ni se convocó a una sesión especial para incorporar el Presupuesto 2026 al temario. El resultado es un procedimiento que avanza apoyado exclusivamente en la interpretación del reglamento que habilita el trabajo en comisiones, pero sin el paso previo indispensable.

El memorando interno Nº 049/25 fijó siete encuentros entre el 4 y el 18 de noviembre, con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, del Poder Judicial y de entes descentralizados. Serán jornadas de exposición y consulta, aunque sin el respaldo formal que habilitaría el tratamiento legislativo.

El punto que genera mayor preocupación es que el oficialismo cuenta con mayoría automática, lo que facilita avanzar incluso con un procedimiento incompleto. Dentro de la Cámara advierten que esta secuencia podría sentar un precedente poco saludable, al permitir que un presupuesto —la ley más importante del año— se discuta sin haber atravesado los pasos institucionales previstos.

