Avanzan las tareas de limpieza y puesta en valor en distintos puntos de la ciudad

En esta ocasión, Ferreyra detalló que se concretó el corte de pasto y la puesta en valor del cementerio Parque del Mar, un espacio que demanda cuidados permanentes. Además, indicó que se llevó adelante una limpieza integral en la zona costera, abarcando el tramo comprendido entre la rotonda del aeropuerto y el hotel Tolkeyén, un sector transitado tanto por vecinos como por turistas.

El funcionario destacó que la mejoría en las condiciones climáticas permitió avanzar con estas tareas, facilitando el despliegue de los equipos y el cumplimiento de la planificación prevista. En este sentido, señaló que las acciones continuarán replicándose en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de sostener un entorno más ordenado y accesible para la comunidad.

Ferreyra remarcó que este esquema de trabajo seguirá activo en los próximos días, retomando la dinámica que se viene aplicando desde finales del invierno para acompañar el crecimiento urbano con mayor presencia operativa.