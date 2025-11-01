Río Grande realizó una nueva edición de “Juventudes Ponen Primera”

La capacitación del curso teórico para la obtención de la licencia de conducir se desarrolló del 6 al 9 de octubre y concluyó con la instancia de examen el 14 de octubre en el Colegio Dr. Ernesto Guevara. Participaron estudiantes de los dos 6° años de Bachillerato y tres 7° años de la modalidad Técnica.

Durante las jornadas, los y las jóvenes recibieron formación teórica sobre normas de tránsito, convivencia ciudadana y hábitos seguros al momento de circular por la vía pública.

El programa es coordinado por el equipo de Educación Vial del Municipio, que recorre las instituciones educativas brindando charlas, materiales y herramientas para fortalecer la conciencia vial desde las aulas. Quienes tienen la edad requerida y aprueban las instancias teóricas y prácticas pueden luego acceder a su licencia de conducir.

“Juventudes Ponen Primera” integra las políticas públicas de la Secretaría de Gestión Ciudadana, que pone el foco en la educación como pilar para mejorar la seguridad vial y reducir riesgos en la vía pública.