Ruth Gómez: “Llegó el momento de cambiar la historia de OSEF”

“Soy empleada de la Obra Social desde hace más de 25 años y he sido testigo del empeoramiento de las condiciones de atención a lo largo de los años. Por eso creo que llegó el momento de cambiar la historia y que podamos ser protagonistas”, afirmó.

Gómez señaló que, además de su rol como trabajadora, también es afiliada, y destacó la injusticia que viven quienes no reciben un servicio de calidad. En este sentido, remarcó que pedirán transparencia para conocer el destino de los recursos que se recaudan. “Los servicios como odontología u óptica distan mucho de ser satisfactorios”, planteó, y añadió que la falta de insumos y medicamentos debe ser auditada para evitar que los afiliados tengan que recurrir al ámbito privado.

Por último, anticipó el carácter del desafío que enfrentan. “Ver tanta falta de empatía me motivó a participar y dejar de ser un espectador. Todos juntos vamos a lograr la transparencia, la equidad, la empatía y la solidaridad, que son las herramientas que necesitamos para trabajar por y para el afiliado y poder ser un orgullo para los trabajadores y sus familias”, concluyó.