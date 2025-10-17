Lechman apelará ante la Corte Suprema y advierte que la discusión constitucional aún no está cerrada

ShelknamsurDe interés 15/10/2025
Personal de la Dirección Provincial de Aeronavegación y de la Dirección General de Atención a la Emergencia del Ministerio de Salud comenzó una capacitación en Evacuación Aeromédica (EVACAM), una instancia clave para optimizar los operativos de rescate, traslado y atención sanitaria en el territorio fueguino.
ShelknamsurRío Grande 16/10/2025
Los pollos de RGA Alimentos ya se encuentran disponibles en carnicerías y pollerías de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, consolidando un nuevo paso en la política de soberanía alimentaria que impulsa el Municipio de Río Grande a través de Río Grande Activa.
ShelknamsurUshuaia16/10/2025
En las instalaciones del SOEM se desarrolló el taller participativo “Hacia un Nuevo Plan de Gestión de la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Ushuaia, la Asociación Bahía Encerrada (ABE) y Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI Argentina). El encuentro, que reunió a más de 60 participantes, marcó un paso clave hacia la actualización del plan de manejo del principal pulmón verde de la capital fueguina.
ShelknamsurRío Grande 16/10/2025
En un contexto nacional de recortes y tensiones presupuestarias, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Río Grande presentó el nuevo Espacio Progresar UTN, un lugar de coworking y desarrollo tecnológico pensado para estudiantes universitarios. La iniciativa, acompañada por el Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, busca fortalecer la inclusión digital y promover el trabajo colaborativo entre jóvenes fueguinos.
ShelknamsurPolítica16/10/2025
Una auditoría nacional reveló un panorama crítico en el puerto de Ushuaia. El informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación expone fallas estructurales, obras paralizadas y un manejo administrativo que pone en riesgo el funcionamiento de la terminal más austral del país.
ShelknamsurPolítica16/10/2025
La inspección al puerto de Ushuaia ordenada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) no surgió de la nada. Fue motivada por una denuncia interna presentada por un empleado de planta que puso bajo la lupa el uso de los fondos portuarios, originalmente afectados a infraestructura y mantenimiento. Pero lo que comenzó como una revisión contable terminó revelando un panorama mucho más complejo: fallas técnicas, obras paralizadas y un esquema de control que deja más preguntas que respuestas.
Mariano LópezPolítica16/10/2025
El puerto de Ushuaia es importante, sí, pero por razones estratégicas y geopolíticas, no por su administración. Su peso internacional se explica por su cercanía con la Antártida, su rol logístico en las campañas científicas y su ubicación privilegiada en el Atlántico Sur. Sin embargo, el propio informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) deja al descubierto una realidad menos épica: pilotes cortados, defensas vencidas, una red contra incendios inexistente y obras que nunca se terminaron.
ShelknamsurUshuaia17/10/2025
El intendente Walter Vuoto y Sergio Berni firmaron un convenio de cooperación académica y técnica para capacitar al personal municipal en prevención, gestión de conflictos y políticas públicas de seguridad.
ShelknamsurUshuaia17/10/2025
La ceremonia fue encabezada por la Armada Argentina y contó con la participación del secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, en representación del Municipio. El acto recordó la última misión del buque, que desapareció en 1958 en medio de un temporal en aguas antárticas.
ShelknamsurJudiciales 17/10/2025
El legislador Jorge Lechman confirmó que llevará su planteo contra la reforma constitucional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hará mediante un recurso de queja, tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego de no conceder el recurso extraordinario federal que había sido presentado en el marco de la causa “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Acción meramente declarativa” (Expediente Nº 4646/24).