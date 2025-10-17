Lechman apelará ante la Corte Suprema y advierte que la discusión constitucional aún no está cerrada

El legislador Jorge Lechman confirmó que llevará su planteo contra la reforma constitucional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hará mediante un recurso de queja, tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego de no conceder el recurso extraordinario federal que había sido presentado en el marco de la causa “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Acción meramente declarativa” (Expediente Nº 4646/24).

La resolución del máximo tribunal provincial no analiza el fondo del asunto, sino que se limita a una cuestión formal. Por ese motivo, Lechman optará por activar la instancia superior, con el objetivo de que la Corte Suprema determine si el proceso de reforma constitucional impulsado por el Ejecutivo respeta los principios y límites establecidos en la Carta Magna fueguina.

El legislador recordó que el mecanismo de queja permite recurrir directamente al máximo tribunal cuando un tribunal provincial deniega la apertura del recurso federal. “Es una herramienta legítima que habilita la revisión de la decisión local”, explicaron desde su entorno.

Lechman había presentado la acción declarativa en agosto del año pasado, logrando frenar de manera temporal el avance del proceso de reforma. Meses después, el Superior Tribunal volvió a habilitar la iniciativa, lo que reavivó la discusión política e institucional sobre la necesidad —o no— de modificar la Constitución.

En su postura pública, Lechman sostuvo que “la actual Constitución goza de buena salud” y calificó el intento de reforma como “una falta de respeto a los fueguinos, especialmente cuando la provincia atraviesa un 50% de pobreza”. Además, señaló que los recursos proyectados para llevar adelante el proceso “deberían destinarse a salud, seguridad o a mejorar la infraestructura de los barrios”, en lugar de financiar una reforma que considera innecesaria.

