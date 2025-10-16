Puerto de Ushuaia: entre la importancia estratégica y una administración que hace agua

El puerto de Ushuaia es importante, sí, pero por razones estratégicas y geopolíticas, no por su administración. Su peso internacional se explica por su cercanía con la Antártida, su rol logístico en las campañas científicas y su ubicación privilegiada en el Atlántico Sur. Sin embargo, el propio informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) deja al descubierto una realidad menos épica: pilotes cortados, defensas vencidas, una red contra incendios inexistente y obras que nunca se terminaron.

Política16/10/2025 Mariano López
Bajo el eslogan “somos la entrada del puerto más importante de Sudamérica”, se sostiene una idea que no es falsa, pero sí incompleta. El puerto es estratégico por su ubicación y su función en el abastecimiento antártico, pero no es grande por su administración ni por la eficiencia de quienes lo conducen, que hoy deja al descubierto una gestión que hace agua.

La auditoría de la ANPyN reveló un escenario complejo. Lo que comenzó como una inspección a raíz de una denuncia interna sobre el uso de fondos portuarios terminó evidenciando algo más profundo: desorden financiero, obras paralizadas y falta de planificación. El organismo nacional detectó falencias en las áreas operativas y contables, señalando que gran parte del presupuesto se destina a gastos corrientes, mientras la inversión en infraestructura sigue siendo marginal.

Lejos de una simple diferencia técnica, el informe plantea una advertencia política y económica. El puerto de Ushuaia sostiene buena parte del movimiento logístico del Atlántico Sur, pero su capacidad real se ve afectada por la falta de mantenimiento, la escasa modernización y el deterioro estructural. Las condiciones actuales, advierte la auditoría, no cumplen con los estándares internacionales ni garantizan seguridad operativa.

Mientras la conducción del puerto busca reducir la inspección a un acto político, el documento oficial expone con claridad la distancia entre el discurso y los hechos. Ushuaia sigue siendo un enclave geopolítico clave, pero la administración que debería proteger ese valor parece navegar sin rumbo.

Y en un contexto donde otros puertos del sur del continente avanzan con procesos de modernización, la falta de gestión puede volverse el mayor enemigo de su importancia estratégica. Porque la ubicación geográfica es una ventaja, pero sin planificación ni transparencia, ni el mejor puerto del mundo puede mantenerse a flote.

