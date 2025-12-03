Río Grande presentó el cronograma completo de la gran Fiesta del Encendido del Arbolito

El Municipio de Río Grande dio a conocer el cronograma de actividades para la tradicional Fiesta del Encendido del Arbolito, un evento que cada año reúne a miles de vecinos en una jornada cargada de música, alegría y propuestas para toda la familia.

Río Grande 03/12/2025
photo_5008370924922801099_x
Las actividades comenzarán este domingo 7 de diciembre a las 15:30, en el predio del BIM 5, con una amplia oferta deportiva y recreativa que incluirá el cierre de las escuelitas municipales. Los equipos del BIM 5 también se sumarán con juegos para las infancias, además de chocolatada y tortas fritas. A esto se suman carros gastronómicos, stands y espacios preparados para los más chicos, como la Juegoteca.

El escenario artístico se abrirá a las 16:30, con presentaciones de C Baila Cumbia, Señora Cumbia, De Caravana y Q’ Descontrol, que acompañarán la tarde con sus ritmos en la previa del plato fuerte.

El momento más esperado llegará a las 19 horas, con el show de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del país, que ofrecerá un espectáculo pensado para celebrar el cierre del año junto a las familias riograndenses.

Tras su presentación, y en la antesala del tradicional Encendido del Arbolito, la noche seguirá con Dj Topo, Machete y la Banda Municipal de Música, acompañada por artistas invitados. A las 00:30 arrancará el After, a cargo de Dj Rastamari, Harry Dj y Leo Garrido, extendiendo la celebración hasta madrugada.

Durante todo el evento, el Municipio desplegará un amplio operativo de seguridad y postas sanitarias para garantizar que la jornada se desarrolle con total normalidad.

Con este multitudinario encuentro, la ciudad se prepara para vivir una noche de celebración, espíritu navideño y música en vivo, invitando a vecinos y visitantes a compartir la magia de las fiestas de fin de año.

