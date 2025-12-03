Ushuaia abre las inscripciones para la colonia de verano municipal: fechas, requisitos y modalidades

La propuesta contará con dos contingentes: el primero funcionará del 12 al 23 de enero, mientras que el segundo tendrá actividades del 26 de enero al 6 de febrero.

Los adultos responsables podrán completar el trámite de manera online, a través de la Ventanilla Digital del Municipio, o presencialmente en Informes del polideportivo Augusto Lasserre, eligiendo uno de los dos grupos disponibles.

La Ventanilla Digital estará operativa desde las 10 horas del martes 9 hasta las 23.59 del miércoles 10, mientras que la inscripción presencial se realizará en ambos días de 10 a 19 horas. Se deberá presentar el DNI de la niña o niño y del adulto responsable.

La vicepresidenta del IMD, Carla Petrina, destacó el rol del Estado municipal en un contexto social complejo. “Frente a las dificultades que atraviesan tantas familias, asumimos con responsabilidad el rol que nos corresponde: estar presentes, escuchar y ofrecer espacios seguros y cuidados para nuestras infancias”, afirmó.

Petrina remarcó además que la colonia brinda “actividades recreativas, pre deportivas y un refrigerio diario para que cada niña y niño esté contenido durante toda la jornada, acompañado por un equipo preparado para recibirlos”.

“Queremos que se sientan seguros, felices y acompañados, y que esta colonia sea un espacio de encuentro y crecimiento para todos”, subrayó. Finalmente, aseguró que la Municipalidad está “comprometida con la construcción de un Estado presente que genera ámbitos de encuentro y crecimiento para todas y todos”.