Caso “Victoria”: condenaron a 5 años de prisión a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el supermercado de Kuanip

En una sentencia que buscó poner cierre a uno de los episodios más recordados del verano pasado, los jueces del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia condenaron este martes a Omar Daniel Roldán a 5 años de prisión por el delito de incendio con peligro común para bienes y personas, en relación al siniestro ocurrido el 22 de enero, que terminó consumiendo por completo el supermercado “Victoria”, ubicado sobre calle Kuanip.

Judiciales 02/12/2025
Super-La-victoria
Roldán, quien se encontraba detenido desde los días posteriores al hecho, seguirá bajo custodia tras conocerse el veredicto. El devastador incendio generó una importante pérdida económica y un fuerte impacto en el barrio, luego de que las llamas destruyeran la totalidad del comercio, muy frecuentado por vecinos de la zona.

Durante el alegato final, el fiscal Daniel Curtale había solicitado una pena de 6 años y 6 meses, mientras que la defensa —a cargo de defensores oficiales— pidió al tribunal que se contemplara la situación de adicciones del acusado, quien según expusieron pasaba noches enteras fuera de su domicilio, pernoctando en la vía pública.

Tras escuchar a las partes, el tribunal finalmente se inclinó por una pena inferior a la requerida por la fiscalía.

Desde la defensa ya adelantaron que esperarán los fundamentos del fallo para presentar un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, con el objetivo de revisar la condena.

