Tragedia en la ruta al basural: un camionero murió tras un desperfecto mecánico

Caso “Victoria”: condenaron a 5 años de prisión a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el supermercado de Kuanip
En una sentencia que buscó poner cierre a uno de los episodios más recordados del verano pasado, los jueces del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia condenaron este martes a Omar Daniel Roldán a 5 años de prisión por el delito de incendio con peligro común para bienes y personas, en relación al siniestro ocurrido el 22 de enero, que terminó consumiendo por completo el supermercado “Victoria”, ubicado sobre calle Kuanip.