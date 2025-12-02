Tragedia en la ruta al basural: un camionero murió tras un desperfecto mecánico

Un grave incidente vial terminó en tragedia este martes, cuando un camionero perdió la vida luego de sufrir un violento siniestro en la vía pública, en inmediaciones del predio del Sanatorium, en Ushuaia. La víctima fue identificada como Marcelo Praussello, de 58 años, trabajador de la empresa Volcar S.A.

Judiciales 02/12/2025
Imagen-del-camion-que-tuvo-el-desprendimiento-de-su-cabina-y-el-conductor-sufrio-fuertes-lesiones-que-le-provocaron-la-muerte
Según confirmaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando el camión volquete —dominio CLS-846— sufrió un desperfecto mecánico, aparentemente vinculado al trabado de la caja. Ese fallo habría ocasionado el desprendimiento de la cabina, provocando que Praussello saliera despedido del interior del habitáculo.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró al hombre tendido en el suelo e inconsciente, iniciando maniobras de asistencia hasta la llegada del equipo médico. El camionero fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Ushuaia, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a raíz de las graves lesiones y un aparente paro cardíaco.

