Tragedia en la ruta al basural: un camionero murió tras un desperfecto mecánico

Río Grande se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Encendido del Arbolito: música, deporte y la presentación de Luck Ra Shelknamsur Río Grande 30/11/2025 Río Grande se alista para vivir uno de los eventos más convocantes del año. Este 7 de diciembre, el Parque de los 100 Años será nuevamente el escenario de la tradicional Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito, un encuentro que reúne a miles de familias y visitantes en torno a una jornada cargada de propuestas deportivas, recreativas, artísticas y gastronómicas.

“Mercado del Atlántico”: Río Grande y Río Gallegos lanzan un espacio que integra producción, cultura y turismo Shelknamsur Nacionales 01/12/2025 Con la mirada puesta en fortalecer la actividad productiva del sur, los intendentes de Río Grande y Río Gallegos, Martín Perez y Pablo Grasso, encabezaron la inauguración del “Mercado del Atlántico”, un nuevo espacio ubicado en el Paseo Canto del Viento que busca reunir creación local, identidad regional y oportunidades de negocio en un mismo punto de encuentro.

El avión Basler BT-67 de Mirgor se despistó en Río Grande durante un entrenamiento: no hubo heridos Shelknamsur Río Grande 01/12/2025 Un avión Basler BT-67 perteneciente al Grupo Mirgor sufrió este sábado un despiste en el aeropuerto de Río Grande mientras realizaba un vuelo de entrenamiento de pilotos. La aeronave, incorporada recientemente a la flota de la compañía para operaciones logísticas, llevaba a bordo a tres ocupantes, quienes resultaron ilesos.

Marjorette Saldías asumió como nueva concejal de Ushuaia Shelknamsur Ushuaia 02/12/2025 Este lunes, en sesión especial, Majorette Saldías juró como nueva integrante del Concejo Deliberante de Ushuaia, ocupando la banca que quedó vacante tras la incorporación de Belén Monte de Oca al Senado de la Nación.

Con presencia en la asunción de Saldías, Lechman afirmó: “Ushuaia necesita compromiso real y la seriedad que exige la función pública” Shelknamsur Ushuaia 02/12/2025 Este lunes, Jorge Lechman de Somos Fueguinos (SF) asistió a la asunción de Marjorette Saldías como nueva concejal de Ushuaia. La sesión especial se llevó adelante luego de que el Concejo Deliberante aceptara la renuncia de Belén Monte de Oca, quien días atrás asumió como senadora de la Nación por La Libertad Avanza.

Ushuaia: tras un intento de ocupación en Bella Vista, el Municipio incautará el camión y las materiales Shelknamsur Ushuaia 02/12/2025 La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sánches, habló en Mañanas Diferentes por FM Espectáculo 93.1 y confirmó que el camión, la casilla y los materiales utilizados en el intento de ocupación del fin de semana en el barrio Bella Vista quedarán incautados.

Ushuaia lanza el concurso “Viví la Navidad 2025” con premios para hogares y comercios Shelknamsur Ushuaia 02/12/2025 La Municipalidad de Ushuaia anunció el inicio del concurso “Viví la Navidad 2025”, una propuesta que busca que vecinos y comercios decoren el frente de sus viviendas y vidrieras para potenciar el espíritu festivo en toda la ciudad. Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 7 de diciembre a través de los enlaces disponibles en las redes oficiales @culturayeducacionush y @politicas.sociales.ush.

Río Grande se prepara para el encendido del árbol más grande del país con un 60% de ocupación hotelera Shelknamsur Río Grande 02/12/2025 El tradicional encendido del árbol navideño más grande del país volverá a reunir a la comunidad en una jornada marcada por la música, las actividades y el color. Este año, además, el evento contará con un show de Luck Ra, lo que terminó de consolidarlo como uno de los encuentros masivos más esperados del calendario local.

Ushuaia se prepara para el tradicional encendido del Árbol Navideño este domingo Shelknamsur Ushuaia 02/12/2025 La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia convocó a vecinos y visitantes a participar del tradicional Encendido del Árbol Navideño, que se realizará este domingo 7 de diciembre a las 21:00 en el sector del Cartel de Ushuaia, junto a la pasarela Luis Pedro Fique.