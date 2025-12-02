Aventura y despedida del año: las Escuelas Municipales de Deportes Regionales cerraron el ciclo 2025 con un campamento en Laguna Victoria

Con espíritu aventurero y un clima de camaradería, las Escuelas Municipales de Deportes Regionales realizaron durante el fin de semana su tradicional campamento de cierre anual en la zona de Laguna Victoria, sobre la ruta provincial J. La actividad reunió a las Escuelas Municipales de Montaña, Escalada y Kayak, consolidando un ciclo marcado por la participación y el contacto directo con la naturaleza.

Ushuaia02/12/2025ShelknamsurShelknamsur
imagen_convertida (11)
Copiar Código AMP

El viernes, las familias acompañaron a sus hijos e hijas hasta el sector de acampe, donde las y los participantes de las Escuelas Municipales de Montaña, Escalada y Kayak realizaron el reconocimiento del lugar, instalaron las carpas y organizaron el campamento.

 Posteriormente, se dividieron en dos grupos para desarrollar las actividades programadas: kayak, trekking y escalada en roca. La primera jornada concluyó con una hamburgueseada compartida.

 El sábado, luego del desayuno, continuó la segunda etapa del cronograma, garantizando que todos y todas pudieran participar de cada una de las propuestas.

 La vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, Carla Petrina, expresó el agradecimiento “a los profesores y profesoras de Deporte Regional por hacer posible esta actividad tan importante para cerrar el ciclo 2025 de las escuelas deportivas".

Asimismo, agregó que "también es importante el rol de las familias por acompañar a sus hijos e hijas en esta despedida de año; estas propuestas no sólo permiten poner en práctica lo aprendido, sino también fortalecer los lazos".

Últimos artículos
Super-La-victoria

Caso “Victoria”: condenaron a 5 años de prisión a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el supermercado de Kuanip

Shelknamsur
Judiciales 02/12/2025

En una sentencia que buscó poner cierre a uno de los episodios más recordados del verano pasado, los jueces del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia condenaron este martes a Omar Daniel Roldán a 5 años de prisión por el delito de incendio con peligro común para bienes y personas, en relación al siniestro ocurrido el 22 de enero, que terminó consumiendo por completo el supermercado “Victoria”, ubicado sobre calle Kuanip.

imagen_convertida (11)

Aventura y despedida del año: las Escuelas Municipales de Deportes Regionales cerraron el ciclo 2025 con un campamento en Laguna Victoria

Shelknamsur
Ushuaia02/12/2025

Con espíritu aventurero y un clima de camaradería, las Escuelas Municipales de Deportes Regionales realizaron durante el fin de semana su tradicional campamento de cierre anual en la zona de Laguna Victoria, sobre la ruta provincial J. La actividad reunió a las Escuelas Municipales de Montaña, Escalada y Kayak, consolidando un ciclo marcado por la participación y el contacto directo con la naturaleza.

Te puede interesar
md (63)

Ushuaia lanza el concurso “Viví la Navidad 2025” con premios para hogares y comercios

Shelknamsur
Ushuaia02/12/2025

La Municipalidad de Ushuaia anunció el inicio del concurso “Viví la Navidad 2025”, una propuesta que busca que vecinos y comercios decoren el frente de sus viviendas y vidrieras para potenciar el espíritu festivo en toda la ciudad. Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 7 de diciembre a través de los enlaces disponibles en las redes oficiales @culturayeducacionush y @politicas.sociales.ush.

Lo más visto
photo_4999541301090913029_y

Río Grande se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Encendido del Arbolito: música, deporte y la presentación de Luck Ra

Shelknamsur
Río Grande 30/11/2025

Río Grande se alista para vivir uno de los eventos más convocantes del año. Este 7 de diciembre, el Parque de los 100 Años será nuevamente el escenario de la tradicional Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito, un encuentro que reúne a miles de familias y visitantes en torno a una jornada cargada de propuestas deportivas, recreativas, artísticas y gastronómicas.

pagina8a.jpeg-1

“Mercado del Atlántico”: Río Grande y Río Gallegos lanzan un espacio que integra producción, cultura y turismo

Shelknamsur
Nacionales01/12/2025

Con la mirada puesta en fortalecer la actividad productiva del sur, los intendentes de Río Grande y Río Gallegos, Martín Perez y Pablo Grasso, encabezaron la inauguración del “Mercado del Atlántico”, un nuevo espacio ubicado en el Paseo Canto del Viento que busca reunir creación local, identidad regional y oportunidades de negocio en un mismo punto de encuentro.

md (63)

Ushuaia lanza el concurso “Viví la Navidad 2025” con premios para hogares y comercios

Shelknamsur
Ushuaia02/12/2025

La Municipalidad de Ushuaia anunció el inicio del concurso “Viví la Navidad 2025”, una propuesta que busca que vecinos y comercios decoren el frente de sus viviendas y vidrieras para potenciar el espíritu festivo en toda la ciudad. Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 7 de diciembre a través de los enlaces disponibles en las redes oficiales @culturayeducacionush y @politicas.sociales.ush.

imagen_convertida (11)

Aventura y despedida del año: las Escuelas Municipales de Deportes Regionales cerraron el ciclo 2025 con un campamento en Laguna Victoria

Shelknamsur
Ushuaia02/12/2025

Con espíritu aventurero y un clima de camaradería, las Escuelas Municipales de Deportes Regionales realizaron durante el fin de semana su tradicional campamento de cierre anual en la zona de Laguna Victoria, sobre la ruta provincial J. La actividad reunió a las Escuelas Municipales de Montaña, Escalada y Kayak, consolidando un ciclo marcado por la participación y el contacto directo con la naturaleza.