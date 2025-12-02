Aventura y despedida del año: las Escuelas Municipales de Deportes Regionales cerraron el ciclo 2025 con un campamento en Laguna Victoria

El viernes, las familias acompañaron a sus hijos e hijas hasta el sector de acampe, donde las y los participantes de las Escuelas Municipales de Montaña, Escalada y Kayak realizaron el reconocimiento del lugar, instalaron las carpas y organizaron el campamento.

Posteriormente, se dividieron en dos grupos para desarrollar las actividades programadas: kayak, trekking y escalada en roca. La primera jornada concluyó con una hamburgueseada compartida.

El sábado, luego del desayuno, continuó la segunda etapa del cronograma, garantizando que todos y todas pudieran participar de cada una de las propuestas.

La vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, Carla Petrina, expresó el agradecimiento “a los profesores y profesoras de Deporte Regional por hacer posible esta actividad tan importante para cerrar el ciclo 2025 de las escuelas deportivas".

Asimismo, agregó que "también es importante el rol de las familias por acompañar a sus hijos e hijas en esta despedida de año; estas propuestas no sólo permiten poner en práctica lo aprendido, sino también fortalecer los lazos".