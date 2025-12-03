Río Grande habilitó la inscripción para el Punto Accesible en la Fiesta del Encendido del Arbolito

El Municipio de Río Grande informó que ya está habilitada la inscripción para el Punto Accesible, un sector especialmente destinado a personas con discapacidad motriz y movilidad reducida que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Río Grande 03/12/2025
photo_5010622724736486171_y-1 (1)


La iniciativa busca garantizar un ingreso seguro, acompañado y accesible durante el desarrollo del evento, reforzando el derecho a la participación plena de quienes requieren asistencia específica.

Según comunicaron desde el área de Accesibilidad, quienes deseen acceder deberán inscribirse enviando un mensaje al +54 9 2964 66-2221, detallando nombre completo y una foto del CUD correspondiente. Cada persona inscripta podrá asistir con un acompañante.

Desde el Municipio señalaron que el cupo es limitado y que la confirmación se realizará por estricto orden de solicitud. La inscripción, aclararon, no garantiza el ingreso hasta recibir la confirmación oficial.

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito, la gestión reafirmó su compromiso con una ciudad “más accesible, inclusiva y atenta a las necesidades de todos los vecinos”.

