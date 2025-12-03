El Natatorio Municipal Eva Perón abrirá sus puertas para una jornada gratuita este sábado en Río Grande

ShelknamsurRío Grande 01/12/2025
Un avión Basler BT-67 perteneciente al Grupo Mirgor sufrió este sábado un despiste en el aeropuerto de Río Grande mientras realizaba un vuelo de entrenamiento de pilotos. La aeronave, incorporada recientemente a la flota de la compañía para operaciones logísticas, llevaba a bordo a tres ocupantes, quienes resultaron ilesos.
ShelknamsurUshuaia02/12/2025
Este lunes, en sesión especial, Majorette Saldías juró como nueva integrante del Concejo Deliberante de Ushuaia, ocupando la banca que quedó vacante tras la incorporación de Belén Monte de Oca al Senado de la Nación.
ShelknamsurUshuaia02/12/2025
Este lunes, Jorge Lechman de Somos Fueguinos (SF) asistió a la asunción de Marjorette Saldías como nueva concejal de Ushuaia. La sesión especial se llevó adelante luego de que el Concejo Deliberante aceptara la renuncia de Belén Monte de Oca, quien días atrás asumió como senadora de la Nación por La Libertad Avanza.
ShelknamsurUshuaia02/12/2025
La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sánches, habló en Mañanas Diferentes por FM Espectáculo 93.1 y confirmó que el camión, la casilla y los materiales utilizados en el intento de ocupación del fin de semana en el barrio Bella Vista quedarán incautados.
ShelknamsurUshuaia02/12/2025
La Municipalidad de Ushuaia anunció el inicio del concurso “Viví la Navidad 2025”, una propuesta que busca que vecinos y comercios decoren el frente de sus viviendas y vidrieras para potenciar el espíritu festivo en toda la ciudad. Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 7 de diciembre a través de los enlaces disponibles en las redes oficiales @culturayeducacionush y @politicas.sociales.ush.
ShelknamsurRío Grande 02/12/2025
El tradicional encendido del árbol navideño más grande del país volverá a reunir a la comunidad en una jornada marcada por la música, las actividades y el color. Este año, además, el evento contará con un show de Luck Ra, lo que terminó de consolidarlo como uno de los encuentros masivos más esperados del calendario local.
ShelknamsurUshuaia02/12/2025
La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia convocó a vecinos y visitantes a participar del tradicional Encendido del Árbol Navideño, que se realizará este domingo 7 de diciembre a las 21:00 en el sector del Cartel de Ushuaia, junto a la pasarela Luis Pedro Fique.
ShelknamsurJudiciales 02/12/2025
Un grave incidente vial terminó en tragedia este martes, cuando un camionero perdió la vida luego de sufrir un violento siniestro en la vía pública, en inmediaciones del predio del Sanatorium, en Ushuaia. La víctima fue identificada como Marcelo Praussello, de 58 años, trabajador de la empresa Volcar S.A.
ShelknamsurUshuaia02/12/2025
Con espíritu aventurero y un clima de camaradería, las Escuelas Municipales de Deportes Regionales realizaron durante el fin de semana su tradicional campamento de cierre anual en la zona de Laguna Victoria, sobre la ruta provincial J. La actividad reunió a las Escuelas Municipales de Montaña, Escalada y Kayak, consolidando un ciclo marcado por la participación y el contacto directo con la naturaleza.
ShelknamsurJudiciales 02/12/2025
En una sentencia que buscó poner cierre a uno de los episodios más recordados del verano pasado, los jueces del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia condenaron este martes a Omar Daniel Roldán a 5 años de prisión por el delito de incendio con peligro común para bienes y personas, en relación al siniestro ocurrido el 22 de enero, que terminó consumiendo por completo el supermercado “Victoria”, ubicado sobre calle Kuanip.