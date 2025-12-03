El Natatorio Municipal Eva Perón abrirá sus puertas para una jornada gratuita este sábado en Río Grande

El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Deportes, invitó a vecinos y vecinas a participar de una jornada abierta y gratuita que se realizará este sábado 6 de diciembre en el Natatorio Municipal Eva Perón.

Río Grande 03/12/2025
La actividad se organizará en cuatro turnos —14:00, 15:00, 16:00 y 17:00— y está dirigida a personas de todas las edades que deseen disfrutar de las instalaciones del natatorio en un entorno seguro y acompañado por profesionales.

Para participar será necesario completar una pre-inscripción online a través del siguiente enlace: https://acortar.link/YWU4kj. Luego de recibir el e-mail de confirmación, desde este jueves 4 los inscriptos podrán seleccionar el turno de preferencia.

Antes del sábado, las personas anotadas deberán realizarse una revisión médica obligatoria en el propio natatorio, ubicado en Alberdi 645, de 08:00 a 21:00.

Desde la Subsecretaría recordaron que las niñas y niños de 4 a 12 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable, mientras que quienes tengan entre 13 y 17 años deberán presentar una autorización firmada por madre, padre o tutor.

La actividad forma parte de la agenda municipal que promueve hábitos saludables, el uso recreativo de los espacios deportivos y la participación comunitaria.

