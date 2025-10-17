Ushuaia avanza en un plan de seguridad local con apoyo del Instituto Vucetich

El intendente Walter Vuoto y Sergio Berni firmaron un convenio de cooperación académica y técnica para capacitar al personal municipal en prevención, gestión de conflictos y políticas públicas de seguridad.

La Municipalidad de Ushuaia y el Instituto Universitario Policial “Comisario Honoris Causa Juan Vucetich” formalizaron un convenio de asistencia técnica y coordinación que permitirá implementar programas conjuntos de capacitación, investigación y cooperación en materia de seguridad pública.

El acuerdo fue rubricado en la Intendencia capitalina por el intendente Walter Vuoto y el rector del Instituto, Sergio Berni, con el objetivo de “profundizar las acciones conjuntas necesarias para fortalecer las capacidades operativas y de gestión de los funcionarios y del personal municipal que interviene en la aplicación de políticas públicas en seguridad, tareas de prevención e intervención ante situaciones de conflictividad y violencias”.

De acuerdo con lo establecido en el convenio, las actividades se desarrollarán en el marco del sistema provincial de seguridad pública y estarán orientadas a la formación continua del personal que cumple funciones vinculadas con la asistencia ciudadana y la respuesta ante emergencias.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que los gobiernos locales cumplen un rol decisivo en la gestión de la seguridad, no solo por su cercanía con la comunidad, sino también porque son los primeros en recibir las demandas vecinales y en intervenir frente a situaciones de conflicto. “El carácter local de los problemas y la proximidad de los funcionarios municipales y de las organizaciones sociales convierten a los municipios en ámbitos privilegiados para el diseño de respuestas y la construcción de competencias en una materia tan compleja”, señala el texto.

Además, se subrayó que la Municipalidad de Ushuaia tiene entre sus funciones proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar general de los vecinos y vecinas, promoviendo políticas que garanticen la convivencia y la protección de las futuras generaciones.

El convenio con el Instituto Vucetich representa un paso más en la articulación de políticas públicas entre el Estado municipal y el ámbito académico, apostando a la profesionalización y capacitación constante del personal que trabaja en territorio, con una mirada integral sobre la seguridad ciudadana.

