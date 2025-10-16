Puerto de Ushuaia: una auditoría nacional advierte graves falencias operativas y financieras

El documento, fechado a fines de septiembre, describe una conducción marcada por la falta de mantenimiento y la ausencia de controles internos. Los auditores detectaron que gran parte del presupuesto se destinó a gastos corrientes y préstamos, mientras la inversión en infraestructura fue prácticamente nula. Esa desproporción se refleja hoy en un muelle que muestra signos de deterioro y en sistemas de seguridad que no cumplen con los estándares mínimos.

Los técnicos constataron pilotes cortados, defensas de caucho fuera de servicio y una obra de tablestacado que sigue inconclusa. Tampoco existe una red contra incendios ni protocolos actualizados de emergencia, un déficit que, según el informe, compromete la seguridad de las operaciones. La situación preocupa especialmente de cara a la temporada de cruceros, que prevé más de 500 recaladas internacionales.

En el plano contable, las conciliaciones bancarias revelan diferencias millonarias, débitos sin registrar y partidas que permanecen sin depurar desde hace años. La Agencia Nacional recomendó revisar el esquema de control interno y advirtió que el puerto no dispone de los fondos necesarios para afrontar los compromisos operativos de la próxima temporada.

El informe concluye que la terminal atraviesa una etapa de fragilidad institucional y financiera que requiere medidas inmediatas. La falta de planificación, la parálisis de obras y la escasa transparencia en la administración de los recursos terminaron configurando un escenario que amenaza el principal punto de conexión marítima y turística de Tierra del Fuego.