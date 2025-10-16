Soberanía alimentaria: los pollos de RGA Alimentos ya se consiguen en toda Tierra del Fuego

Los pollos de RGA Alimentos ya se encuentran disponibles en carnicerías y pollerías de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, consolidando un nuevo paso en la política de soberanía alimentaria que impulsa el Municipio de Río Grande a través de Río Grande Activa.

Se trata de un producto fresco, agroecológico y 100% local, elaborado bajo estrictos estándares de calidad y con un fuerte enfoque en la producción sustentable. El relanzamiento de la línea avícola se da tras la puesta en marcha de un programa de reacondicionamiento de las instalaciones productivas, destinado a mejorar los procesos de faena y asegurar alimentos seguros para los consumidores.

La iniciativa forma parte de la estrategia de articulación público–privada que busca fortalecer la producción fueguina, fomentar el trabajo local y generar valor agregado dentro de la provincia. Además, RGA Alimentos avanza en la diversificación de su producción con nuevos cultivos hortícolas —entre ellos, tomates y ajos— que estarán disponibles para el consumo en los próximos meses.

En Río Grande, los pollos pueden adquirirse en el Punto de Venta “Paseo Canto del Viento” (Fagnano 650) y en las carnicerías Trelew, El Príncipe y Pom Pom. En Ushuaia, el producto está disponible en Carnicerías Trelew, mientras que en Tolhuin puede encontrarse en la Carnicería de Julio.

A su vez, los vecinos y vecinas pueden consultar los comercios adheridos en toda la provincia ingresando a la página web oficial www.rgactiva.com.ar/puntos-de-venta, donde la información se actualiza de manera permanente para facilitar la búsqueda del punto de venta más cercano.

Con esta propuesta, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la producción local y el fortalecimiento de la economía fueguina, generando empleo, garantizando alimentos de calidad y avanzando hacia una provincia más autónoma, sustentable y con identidad productiva propia.

