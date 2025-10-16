Ushuaia avanza en un nuevo plan de gestión para la Reserva Natural Bahía Encerrada

En las instalaciones del SOEM se desarrolló el taller participativo “Hacia un Nuevo Plan de Gestión de la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Ushuaia, la Asociación Bahía Encerrada (ABE) y Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI Argentina). El encuentro, que reunió a más de 60 participantes, marcó un paso clave hacia la actualización del plan de manejo del principal pulmón verde de la capital fueguina.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, David Ferreyra, explicó que la jornada “estuvo a cargo de personal técnico de ICLEI y participaron representantes de asociaciones intermedias, organismos públicos y privados, integrantes de ABE, miembros de Parques Nacionales y vecinos”.

Durante la actividad, los especialistas brindaron herramientas para avanzar en la actualización del plan de manejo, un documento que orientará las acciones futuras sobre conservación, uso y recuperación ambiental del área.
“Es un paso muy importante porque definirá las acciones que vamos a implementar de aquí en adelante respecto al manejo de ese espacio”, señaló Ferreyra, quien además destacó que ICLEI elaborará un documento final que deberá ser avalado por las entidades involucradas.

El funcionario remarcó la relevancia del espacio natural y subrayó que la Reserva “es un pulmón importante de la ciudad que, como ushuaienses, debemos tomar como propio, sentir pertenencia y cuidarlo”.

La actualización del plan llega en un contexto en el que Ushuaia busca consolidar su identidad ambiental, fortaleciendo la participación ciudadana y el compromiso local con la sustentabilidad urbana.

