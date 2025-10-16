Puerto de Ushuaia: una auditoría por fondos derivó en un informe que revela fallas estructurales y descontrol administrativo

El presidente del puerto, Roberto Murcia, confirmó que el organismo nacional dio un plazo de cinco días para responder las observaciones y aseguró que “el proceso se está llevando a cabo a través de reuniones con las áreas intervinientes”. En declaraciones radiales, sostuvo que la auditoría “fue producto de la sanción de la Ley de Financiamiento a la OSEF” y que los fondos en cuestión “nunca fueron transferidos” porque “no existían recursos disponibles”.

Sin embargo, la propia auditoría oficial detectó falencias que trascienden la cuestión financiera. El informe describe un puerto con estructuras deterioradas, pilotes cortados, defensas vencidas y ausencia de red contra incendios, lo que pone en duda la supuesta solidez operativa que desde la conducción se intenta mostrar.

Mientras el titular del organismo defiende el uso de los fondos para “inversiones en infraestructura y préstamos con intereses al gobierno provincial”, los auditores señalan que los registros contables son incompletos y que no hay trazabilidad clara del destino final de los recursos.

Murcia atribuyó la inspección a “motivos políticos” y descartó cualquier posibilidad de intervención. “No están dadas las condiciones para eso. Somos el mejor puerto de Sudamérica, el más importante del Atlántico Sur”, afirmó. Pero la comparación, aunque grandilocuente, merece matices: el puerto de Ushuaia es estratégico por su ubicación geopolítica y su movimiento antártico, no necesariamente por su estado de infraestructura o su gestión administrativa.

El informe de la ANPyN fue contundente en ese punto. Más allá de la denuncia inicial, los técnicos hallaron deficiencias que comprometen la seguridad operativa y la transparencia institucional. En otras palabras: el problema que motivó la inspección no fue el único que apareció sobre la mesa.