Río Grande inauguró el Espacio Progresar UTN: tecnología y oportunidades para jóvenes fueguinos

El espacio, completamente equipado con computadoras All in One, netbooks y tablets, funcionará como un entorno de aprendizaje e innovación. La propuesta se inscribe dentro de una política educativa que la UTN mantiene con esfuerzo, reafirmando —desde su Rectorado y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles— su compromiso con la comunidad académica, incluso en tiempos de incertidumbre económica.

Durante el acto de apertura, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó que “este es un espacio fundamental para promover el encuentro, la colaboración y el estudio entre la comunidad universitaria, y para pensar el futuro con desarrollo para Río Grande”.

En la misma línea, subrayó que “cuando a nivel nacional nos plantean recortes en la educación pública o el vaciamiento de las universidades, desde Río Grande respondemos con inversión en educación y creación de oportunidades para nuestros jóvenes”.

El Municipio también entregó notebooks y tablets destinadas a los espacios de coworking de Ushuaia y Río Grande, fortaleciendo así la red provincial de infraestructura educativa.

Del encuentro participaron autoridades municipales, representantes estudiantiles y referentes académicos de la UTN. Entre ellos, el decano Ing. Mario Ferreyra, el vicedecano Ing. Francisco Álvarez, la secretaria de Asuntos Estudiantiles Ing. Iara Galichini, el secretario de Ciencia y Tecnología Ing. Gustavo Tielens y el secretario de Extensión y Cultura Lic. Fabio Seleme. También estuvieron presentes Sebastián Sosa, en representación del Rectorado, y Fernanda Ríos, presidenta de la Federación Universitaria Tecnológica.

Por su parte, el Centro de Estudiantes UTN-CETEB, encabezado por Julio César Lozano y Sophia Olivera, valoró la iniciativa como una herramienta que potencia el aprendizaje y la participación activa de los estudiantes en un entorno tecnológico y cooperativo.

Cabe recordar que el Municipio de Río Grande dispone además de un Espacio Tecnológico abierto a la comunidad, ubicado en Pellegrini 520, que funciona de 9 a 21 horas y permite a vecinos y vecinas estudiar, trabajar o desarrollar proyectos colaborativos de manera libre y gratuita.