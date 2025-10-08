Refuerzan los controles de tránsito: más de 250 infracciones y 31 casos de alcoholemia positiva

El Municipio de Río Grande intensificó los operativos de tránsito con el objetivo de prevenir siniestros viales y promover una conducción responsable.

Río Grande 08/10/2025
vial
Entre el 16 de septiembre y el 5 de octubre se realizaron ocho controles masivos de documentación y fiscalizaciones diarias en distintos puntos de la ciudad.
El balance dejó 252 infracciones —en su mayoría por circular sin licencia habilitante o sin seguro obligatorio— y 31 casos de alcoholemia positiva, lo que subraya la necesidad de sostener los controles preventivos.

Además, el Municipio complementa estas acciones con charlas de concientización en escuelas, tareas de pintura y señalización vial, y mantenimiento permanente de semáforos y cartelería, reforzando su compromiso con la seguridad y la vida de los vecinos y vecinas.

Flybondi suma una nueva ruta y conecta Córdoba con Ushuaia sin escalas desde diciembre

Shelknamsur
Ushuaia06/10/2025

La aerolínea low cost redobla su apuesta por la temporada alta y amplía su red de destinos con una nueva conexión que promete dinamizar el turismo nacional. A partir del 10 de diciembre, Flybondi operará el tramo directo Córdoba-Ushuaia, una ruta que estará vigente durante el verano y que permitirá unir el corazón del país con el extremo sur sin pasar por Buenos Aires.

Encuentro para ejercitar la mente y fortalecer los lazos de la comunidad fueguina

Shelknamsur
Ushuaia06/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo las políticas de acompañamiento y contención destinadas a las personas mayores, a través de las actividades que se desarrollan en Casa Ushuaia en Buenos Aires. En esta oportunidad, se realizó una jornada orientada a la estimulación cognitiva, donde los participantes compartieron distintas propuestas lúdicas diseñadas para potenciar la memoria, la agilidad mental y la toma de decisiones.

Ushuaia celebra el 4° Festival de Salud Mental: una jornada para reconectar con los vínculos y la comunidad

Shelknamsur
Ushuaia07/10/2025

La Municipalidad de Ushuaia llevará adelante el próximo sábado 11 de octubre el 4° Festival de Salud Mental “Redes y Vínculos”, un espacio abierto para reflexionar, crear y compartir en comunidad. El encuentro se desarrollará de 17 a 20 horas en el CePLA-El Palomar (Pablo Imboden 1140), y reunirá talleres, actividades lúdicas y presentaciones artísticas con un eje común: promover la salud mental comunitaria desde el encuentro y la participación.