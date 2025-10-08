Refuerzan los controles de tránsito: más de 250 infracciones y 31 casos de alcoholemia positiva

ShelknamsurUshuaia06/10/2025
La aerolínea low cost redobla su apuesta por la temporada alta y amplía su red de destinos con una nueva conexión que promete dinamizar el turismo nacional. A partir del 10 de diciembre, Flybondi operará el tramo directo Córdoba-Ushuaia, una ruta que estará vigente durante el verano y que permitirá unir el corazón del país con el extremo sur sin pasar por Buenos Aires.
La Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo las políticas de acompañamiento y contención destinadas a las personas mayores, a través de las actividades que se desarrollan en Casa Ushuaia en Buenos Aires. En esta oportunidad, se realizó una jornada orientada a la estimulación cognitiva, donde los participantes compartieron distintas propuestas lúdicas diseñadas para potenciar la memoria, la agilidad mental y la toma de decisiones.
La Municipalidad de Ushuaia llevará adelante el próximo sábado 11 de octubre el 4° Festival de Salud Mental “Redes y Vínculos”, un espacio abierto para reflexionar, crear y compartir en comunidad. El encuentro se desarrollará de 17 a 20 horas en el CePLA-El Palomar (Pablo Imboden 1140), y reunirá talleres, actividades lúdicas y presentaciones artísticas con un eje común: promover la salud mental comunitaria desde el encuentro y la participación.
El intendente Martín Perez, acompañado por el secretario de Gobierno Gastón Díaz, mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas del barrio Los Cisnes, donde dialogaron sobre las necesidades del sector, los avances alcanzados y las obras que el Municipio proyecta para el próximo año.
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), llevó adelante la segunda edición de los Premios Olivia, una noche de reconocimiento y emoción que reunió a más de 700 vecinos y vecinas para celebrar el esfuerzo y la pasión de los deportistas fueguinos.
En el marco del Día de las Madres, el espacio Fuerza Patria llevará adelante una nueva edición del Gran Bingo del Día de las Madres, una propuesta gratuita que promete reunir a cientos de riograndenses en una tarde de diversión, emoción y reconocimiento para todas las mamás.
El Municipio de Río Grande implementa por cuarto año consecutivo el Programa Municipal de Salud Visual, una política pública que busca acompañar a las y los vecinos que más lo necesitan y garantizar el acceso a controles oftalmológicos gratuitos.
El Municipio de Río Grande intensificó los operativos de tránsito con el objetivo de prevenir siniestros viales y promover una conducción responsable.
El candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, pidió que la reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno nacional se aborde con una mirada integral y moderna. Propuso la creación de un Consejo Federal de Política Criminal y reclamó mayor inversión en fuerzas de seguridad, salarios y equipamiento.
Después de varios meses sin mantenimiento, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia realizó tareas de limpieza en el espacio comunitario Sendero de los Presos, de donde se retiró una gran cantidad de residuos acumulados durante la temporada invernal.