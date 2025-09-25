Fiscalía de Estado alertó por la falta de clases y la fragilidad de un gobierno que no puede garantizar derechos básicos

RGA Alimentos: estudiantes de la Misión Salesiana iniciaron sus prácticas profesionalizantes
En el marco de un convenio de colaboración entre el Municipio de Río Grande, Río Grande Activa y la Misión Salesiana, más de 60 estudiantes de la Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria” comenzaron sus prácticas profesionalizantes en el invernadero hidropónico y en la producción avícola. La iniciativa apunta a fortalecer la formación de los jóvenes en entornos reales de trabajo y, al mismo tiempo, impulsar la producción local de alimentos.