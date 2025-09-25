Fiscalía de Estado alertó por la falta de clases y la fragilidad de un gobierno que no puede garantizar derechos básicos

La advertencia llegó a través del Dictamen Nº 10/25, en el que la Fiscalía recordó que la normativa nacional fija un mínimo de 190 días efectivos de clases y 760 horas reloj anuales, parámetros que hoy están en riesgo por la sucesión de paros y medidas de fuerza. El escrito insta al Ministerio de Educación a tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de esos objetivos.

El dictamen también recomienda extender el calendario escolar, sumar jornadas intensivas, reprogramar contenidos y aprovechar herramientas digitales como mecanismos de compensación pedagógica. Además, plantea la necesidad de habilitar canales de denuncia para las familias y aplicar descuentos salariales a quienes interrumpan el servicio educativo.

Si bien reconoce la legitimidad de los reclamos gremiales, el organismo fue enfático: el interés superior del niño debe estar por encima de cualquier conflicto laboral. La prolongada pérdida de clases no solo erosiona la trayectoria académica de los estudiantes, sino que también agrava desigualdades sociales y golpea a las familias que ven alterada su rutina.

Pero el trasfondo trasciende el plano jurídico. La incapacidad de encauzar la educación exhibe la debilidad de un gobierno que, ante cada conflicto, parece perder margen de acción. Y aunque el reclamo salarial docente pueda considerarse justo, su impacto termina condicionando el futuro de miles de chicos, que son quienes pagan el precio más alto de un sistema que arrastra años de crisis sin resolución.